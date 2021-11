Service civique : agent de développement – Entente Choletaise de Volley-Ball

Contexte :

Le club de volley de l’Entente Choletaise de Volley-Ball (ECVB) est un club de 170 licenciés avec des équipes dans toutes les catégories d’âge (du M7 au Seniors, Compétitions et Loisirs) avec une majorité d’équipes évoluant au sein du championnat régional.

Dans le cadre de son projet sportif à 5 ans, le club recherche un volontaire en service civique afin de mener à bien différentes actions.

Missions :

_ Favoriser la pratique du sport par des jeunes issus des quartiers prioritaires de la ville

_ Encourager et promouvoir la pratique sportive pour tous

_ Participer au développement de prestations au niveau local avec les maisons de quartier

_ Participer à la mise en place d’une section volley santé

_ Participer à la mise en place d’une section volley UNSS dans collège et lycée à proximité

_ Participer à la vie du club

_ Aider à développer les actions en milieu scolaire (opérations Smashy)

_ Rendre compte de son travail

_ Être l’image du club et le promouvoir

Expérience : La pratique du volley est souhaitée mais pas obligatoire

Qualités requises : Le candidat devra dégager une image dynamique, volontaire et respectueuse des valeurs du sport et du club. Le candidat saura participer à une communication efficace entre les différents acteurs du club par son investissement, sa ponctualité et son bon relationnel.

Lieu de travail : Cholet (49300) et Saint-Léger-sous-Cholet (49280)

Nature du contrat : Contrat d’une durée de 6 mois à compter du 01/01/2022. Rémunération : Barème du service civique

Date limite du dépôt de la candidature : 15 Décembre 2021

Autre : Véhicule personnel avec permis B

Candidature (CV et lettre de motivation) à envoyer à : contact@ecvb.fr

Nous sommes à votre disposition pour toute information complémentaire.