Offre Emploi (CDI) : Chargé(e) de communication sport & lifestyle – COM’OVER

A PROPOS DE COM’OVER

Com’Over est un hub d’activations 360, qui s’appuie sur des passions points & territoires engageants (sport, lifestyle, entertainement, sociétal, musique, mode, art de vivre, food & beverage…) pour ancrer le positionnement de nos clients & les connecter efficacement à leurs cibles via des contenus protéiformes.

Créée en 2011 et basée à Paris / Lyon / Annecy / Nice, l’agence avec un staff de 30 personnes accompagne tous les acteurs (marques, détenteurs de droits, médias, talents, collectivités) concernés par ces thématiques sur l’ensemble de la chaine de communication (conseil stratégique, brand cotent, RP, influence, event / expérientiel, digital & social).

Parmi nos clients : NBA, Ligue Nationale de Basket, Beats by Dre, Puma, Mastercard, Bacardi-Martini, MHD, Gerflor, New Era, Foot Locker, etnies, Umbro, My Little Paris, Rugbynistère, Marie Bochet, Cléopâtre Darleux, Andrew Albicy…

NOTRE BESOIN

Dans le cadre de l’accompagnement de nos clients sur des problématiques de communication sur les territoires du sport, de l’Entertainment, du lifestyle et de la RSE, l’agence Com’Over recherche un(e) chargé(e) de comm 360 sur des sujets sport et lifestyle – avec une forte appétence pour le basket-ball et les sports US.

Sous la supervision d’un(e) responsable de clientèle, le/la chargée(e) de communication aura pour missions (liste non-exhaustive) :

– Interface clients

– Stratégie de communication / contenus des clients

– Identification de KPIs et suivi de performances de campagnes d’activation

– Veille / Benchmarks

– Identification et analyse d’opportunités marchés

– Accompagnement de l’équipe dédiée sur de la création visuels, sur des stratégies de RP et

d’influence, sur de la production d’event…

– Mise en place et activation de partenariats stratégiques

– Production de contenus

– …

PROFIL RECHERCHE :

– Minimum 3/4 ans d’expériences en communication

– Connaissance pointue du basketball et de la culture basket

– Excellent niveau d’anglais (une expérience à l’étranger serait un plus)

– Curieux, Créatif, autonome, proactif, rigoureux et appréciant le travail en équipe

– Maitrise indispensable du Pack Office (Word, Powerpoint, Excel obligatoire) et d’Internet

– Aisance rédactionnelle, orthographe irréprochable

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

– Contrat : CDI

– Début de la mission : à partir de décembre 2021 / janvier 2022

– Lieu : Paris ou Lyon / Télétravail possible selon les missions

– Rémunération : TBD selon profil + tickets restaurants + prise en charge 50% abonnement transport mensuel

– Candidature à envoyer à com@com-over.com (CV + lettre de motivation)