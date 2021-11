Offre Alternance : Assistant Marketing Sportif – Entreprise partenaire de WIN Sport School Montpellier

Référence : LB03

Etablissement : Montpellier

Domaine : Bachelor Management du Sport

Type de poste : Assistant marketing sportif en alternance (H/F)

Type de contrat : Alternance

Secteur : Sport

Localisation : Montpellier 34070

WIN Sport School Montpellier, recherche pour une de ses entreprises partenaires un(e) « Assistant marketing en alternance » (H/F).

Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante. Dès la rentrée prochaine profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +3 Management du Sport.

MISSIONS

Aider à la prospection commerciale et à la vente.

Veille concurrentielle sur le marché des applications sport, ses acteurs et son évolution.

Suivi en collaboration avec les partenaires du développement des produits sport, et des projets du comité du domaine sport.

Préparation de documents support, aide à la force de vente dans la négociation.

PROFIL

Vous êtes titulaire d’un Bac+2 validé ou en cours de validation.

Autonomie et force de proposition.

Esprit d’équipe et sens de l’engagement.

Fibre sportive.

PackOffice.

