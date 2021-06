Tour de France 2021 – Le détail des primes distribuées aux coureurs (Victoire d’étape, Maillot Jaune, Maillot à Pois, Maillot Vert,…)

Après une édition 2020 décalée au mois de septembre, le Tour de France 2021 retrouve (on l’espère) la chaleur du mois de juillet.

Pour cette édition 2021, l’organisateur du Tour de France, Amaury Sport Organisation (A.S.O.), va distribuer une dotation financière d’environ 2,29 millions d’euros (2 288 450€). Une somme quasi équivalente à celle distribuée aux coureurs en 2020.

Précisons que les recettes du Tour de France reposent sur les droits TV, le sponsoring, le merchandising et les droits payés par les villes pou accueillir un départ et/ou une arrivée. Au total, la Grande Boucle génèrerait un chiffre d’affaires chaque année de quelques 150 millions d’euros.

Combien empochera le vainqueur du Tour de France 2021 en ramenant le Maillot Jaune sur les Champs Elysées ? Combien gagne un coureur lors d’une victoire d’étape ? Quelles primes touchent les vainqueurs des maillots Vert, blanc et à pois ? Combien rapporte une journée avec le Maillot Jaune sur les épaules ?

500 000€ pour le vainqueur du Tour de France 2021, 1000€ pour le 20ème

Pour le classement général final individuel de ce Tour de France 2021 symbolisé par le Maillot Jaune, les coureurs et les équipes vont se partager un total d’un peu plus d’1 million d’euros de primes (1 128 800€). L’autre moitié de la dotation globale (2,29M€ environ) est distribuée pour les autres classements des maillots, étapes, prix et autres primes.

En rapportant le Maillot Jaune sur les Champs Elysées, le vainqueur du classement général final individuel empochera la somme de 500 000 euros. Le second du classement général individuel empochera 200 000 euros et le troisième 100 000€. Le 10ème du classement général empochera la somme 3 800€ et le 20ème 1000€, une somme versée aux coureurs jusqu’à la 160ème place.

Ajoutons que chaque jour passé avec le Maillot Jaune rapporte 500€. Depuis 1987, c’est LCL (Crédit Lyonnais auparavant) qui est le parrain du Maillot Jaune.

Des sommes qui peuvent paraître « dérisoires » par rapport à la durée de l’évènement (3 semaines), son impact médiatique, sa difficulté physique ou encore en comparaison à d’autres sports professionnels. Mais n’oublions pas que les coureurs cyclistes sont salariés de leurs équipes à la manière des sports collectifs (football, rugby,…). Les primes touchées sur les compétitions comme le Tour de France sont généralement partagées par l’équipe entre les coureurs et/ou le staff.

1 000€ la victoire d’étape sur le Tour de France 2021

Cette année, ce sont 601 650 euros de primes qui sont distribuées aux coureurs pour le classement de chaque étape.

Une victoire d’étape sur le Tour de France 2021 rapporte ainsi 11 000€. Le second coureur à franchir la ligne d’arrivée touche 5 500€ et le troisième 2 800€. Notons que les 20 premiers coureurs de chaque étape sont récompensés (600€ pour le 10ème, 300€ pour le 20ème). La victoire d’étape est sponsorisée par Continental en remplacement de Powerbar depuis 2019.

Maillot à pois, Vert, Blanc… les autres primes du Tour de France 2021

Maillot à Pois parrainé par E.Leclerc

Les points sont attribués au passage au sommet de chaque col ou côte et aux arrivées en altitude.

25 000€ pour le vainqueur du classement général final du maillot à pois (meilleur grimpeur). 300€/jour avec le maillot à pois sur les épaules.

Le premier coureur à franchir un col hors catégorie touche la somme de 800€ (650€ pour 1ere catégorie, 500€ 2ème catégorie, 300€ 3ème cat. et 200€ 4ème cat). Les poursuivants touchent également une prime en fonction de la catégorie (voir ci-dessous).

Cols ou côtes ou arrivées en altitude hors catégorie

1er : 800€

2e : 450€

3e : 300 €

Cols ou côtes ou arrivées en altitude de 1ère catégorie

1er : 650€

2e : 400€

3e : 150€

Cols ou côtes de 2ème catégorie

1er : 500€

2e : 250€

Cols ou côtes ou arrivées en altitude de 3ème catégorie

1er : 300€

Cols ou côtes de 4ème catégorie

1er : 200€

Maillot Vert parrainé par Skoda

Les points sont attribués à l’arrivée de chaque étape et lors d’un sprint intermédiaire dans les étapes en ligne. 25 000€ pour le vainqueur final du Maillot Vert (classement par points) sur les Champs Elysées. 300€/jour avec le maillot Vert sur les épaules. Le premier de chaque sprint intermédiaire touche la somme de 1 500€. Sprints intermédiaires :

1er : 1 500€

2e : 1 000€

3e : 500€

Maillot Blanc parrainé par Krys

coureurs âgés de 25 ans au plus dans l’année en cours

20 000€ pour le vainqueur final du Maillot Blanc récompensant le meilleur jeune du Tour de France 2021.

300€/jour avec le maillot blanc sur les épaules. Lors de chaque étape, le premier “jeune” arrivé touche la somme de 500€.

Classement par équipe parrainé par NAMEDSPORT

Classement de la Combativité parrainé par Antargaz

20 000 euros pour le Super Combatif du Tour de France 2021.

Les autres primes du Tour de France 2021