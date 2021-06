Interview – Benjamin Deblicker, Directeur du sponsoring SPORTFIVE France (Les coulisses du partenariat MG Motor x Olympique Lyonnais)

Ce matin, l’Olympique Lyonnais a officialisé la signature d’un nouveau contrat de partenariat avec le constructeur automobile MG Motor.

Dans le cadre de cet accord de sponsoring signé par l’entremise de Sportfive, régie commerciale de l’OL, MG Motor devient le nouveau sponsor manche du maillot du club pour la Ligue 1 Uber Eats mais également pour les futures campagnes européennes, l’UEFA autorisant dorénavant l’affichage d’un annonceur sur la manche gauche.

Pour en savoir plus sur ce nouveau partenariat, nous avons posé quelques questions à Benjamin Deblicker, Directeur Sponsoring de Sportfive France.

Sport Buzz Business : Quelle est la génèse de ce partenariat entre MG Motor et l’Olympique Lyonnais ?



Benjamin Deblicker : Nous avons effectué nos premiers échanges avec MG Motor en février 2021 quelques temps après l’annonce de son grand retour en Europe continentale après 15 ans d’absence. Les premiers échanges se sont articulés autour des enjeux du Groupe (SAIC Motor) et de leurs objectifs. Nous les avons confortés du bien-fondé du sponsoring sportif et notamment d’un partenariat football, cet univers étant le plus en adéquation avec l’ADN et les enjeux de MG. Nous avons évoqué avec eux différentes pistes et l’Olympique Lyonnais est rapidement apparu comme le club le plus pertinent.

SBB : Quels sont les chiffres clés de l’OL qui ont séduit MG Motor ?



BD : La pérennité et la stabilité de l’Olympique Lyonnais ont évidemment joué un rôle majeur. Sportivement tout d’abord avec des résultats probants en France dont 7 titres de Champion de France mais aussi sur la scène européenne avec 19 participations dans les compétitions européennes sur les 20 derniers exercices. Sa gouvernance mais également sa stratégie ambitieuse et innovante avec un modèle économique reposant sur la diversification des revenus ont également servis ces propos.

Ajoutons à cela que, si le secteur automobile est connu pour être extrêmement affinitaire avec le fan de football, là aussi l’Olympique Lyonnais performe et notamment sur la question des mobilités douces.

Ainsi, 72% des fans de l’Olympique Lyonnais se déclarent intéressés par les véhicules électriques (contre 61% de la population française, indice d’affinité – source : OpinionWay pour Sportfive – Barosport Mai 2021)

L’OL est d’ailleurs un club connu pour s’engager sur les sujets liés à l’environnement et est à ce titre devenu 1er club de football ayant obtenu un label Fair Play for Planet. Il y a de nombreux points communs dans l’ADN des deux marques. Le fait que l’OL soit propriétaire de son stade a été un atout majeur pour MG notamment dans le but d’activer son partenariat avec le club lors des jours de matchs. Enfin, l’OL a développé une stratégie digitale ambitieuse couplée à des outils CRM les plus performants du marché, ce qui lui permet de connaître parfaitement ces fans qui sont aujourd’hui plus de 10 millions à suivre le Club sur ses plateformes propriétaires.

SBB : Ce contrat avec MG Motor remet-il en cause celui signé pour l’équipe féminine avec bymycar il y a quelques mois ? De combien de véhicules MG disposera l’OL ?

BD : Le contrat MG Motor concerne uniquement l’équipe masculine et le contrat de l’équipe féminine avec bymycar se poursuit. Pour la gestion de la flotte des véhicules MG, des véhicules seront mis à disposition des joueurs, du staff et une partie des collaborateurs. Le Président Jean-Michel Aulas et d’autres membres du club auront le privilège de découvrir en avant-première le nouveau modèle MG Marvel R, SUV 100% électrique, dont la sortie est annoncée pour la rentrée. C’est l’un des modèles phare du groupe, avec une autonomie de près de 400KM. Tous pourront également adopter le MG ZS EV, citadine familiale 100% électrique conçue pour les déplacements urbains.

« L’idée n’est pas de recycler ce qui se fait avec les partenaires du secteur automobile mais bien d’innover et de proposer autre chose »

SBB : Outre le partenariat signé pour le compte de l’OL, vous allez également accompagner MG Motor dans ses activations. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce travail ?

BD : Les équipes de MG Motor ont beaucoup de maturité sur ces dossiers. Ils ne considèrent pas le sponsoring comme un simple levier de visibilité mais souhaitent apporter des activations novatrices pour les fans, raconter une histoire, et ils ont décidé de nous faire confiance sur cet aspect d’accompagnement et stratégie du partenariat. Les objectifs identifiés à date sont la notoriété et la préférence de la marque et de ses véhicules, la promotion de l’électrique d’une manière générale, et le lien avec l’ensemble des écosystèmes de MG et de l’Olympique Lyonnais avec une sensibilité particulière pour les fans qui seront au cœur de l’activation. L’idée n’est pas de recycler ce qui se fait avec les partenaires du secteur automobile mais bien d’innover et de proposer autre chose. Le film que nous avons produit pour l’officialisation du partenariat illustre « l’ambition » du groupe.

SBB : Allez-vous proposer du parking gratuit au Groupama Stadium pour les véhicules électriques, de la marque ou non ?

BD : Ça fait partie des pistes étudiées pour créer du lien et faciliter l’accès aux voitures électriques au Groupama Stadium. Plusieurs bornes électriques sont déjà présentes au stade et il y a une volonté affichée de donner plus de places aux véhicules électriques.

« Le sponsoring permet de créer un lien unique pour se rapprocher des fans et de leurs centres d’intérêts »

SBB : Le sponsoring sur la manche des maillots sera désormais autorisé par l’UEFA pour les compétitions de clubs (Champions League et Europa League) dès 2021-2022, en tant qu’agence, sentez-vous que cette espace suscite un intérêt particulier par rapport à sa valeur et ce qu’il offre ?

BD : L’UEFA a communiqué à tous les clubs l’arrivée du sponsoring manche, nous avons pu anticiper et préparer nos offres. Pour un club comme l’Olympique Lyonnais qui est régulièrement en coupe d’Europe c’est l’opportunité de s’associer à des marques ayant des enjeux nationaux et européen. C’était important pour MG car ça reste un des principaux investissements de la marque en Europe.

La principale contrainte de ce nouvel espace est que la marque doit déjà apparaître sur les tenues dans une compétition nationale pour pouvoir être affichée en tant que sponsor manche pour les matchs en Coupe d’Europe. Il ne faut pas ouvrir tout sur le maillot mais ce nouvel espace en plus pour l’Europe c’est bien, ça soutient les marques qui misent dans les clubs et ça va créer un peu plus d’engouement pour les annonceurs et le marché du sponsoring.

SBB : Le futur semble donc un peu plus radieux pour le sponsoring sportif…

BD : Nous sommes fiers et heureux d’annoncer ce partenariat avec MG Motor, c’est un groupe très bien structuré avec des ambitions claires et fortes, et surtout une volonté de porter l’électrique vers les sommets. C’est un partenariat porteur de sens unissant deux marques fortes qui raisonnera sur les pelouses françaises et européennes. En cette période compliquée, on se rend compte que beaucoup d’annonceurs veulent se rapprocher des gens, le sponsoring est un bon moyen pour communiquer vrai et un excellent support pour se rapprocher des fans.