Le sponsoring sur les manches des maillots arrive en UEFA Champions League et Europa League dès 2021-2022

Pour la saison 2021-2022 à venir, l’UEFA autorise les clubs à afficher un sponsor sur la manche gauche de leurs maillots. Une nouveauté qui permettra aux clubs de pouvoir renforcer leurs offres sponsoring en cette période de crise sanitaire qui perdure.

Déjà autorisée par la grande majorité des ligues et des championnats de football (depuis 2017-2018 en Premier League), le sponsoring manche débarque dans les compétitions de clubs organisées par l’UEFA, à savoir la Ligue des Champions et la Ligue Europa.

UEFA Champions League et Europa League : sponsor manche, quel règlement ?

Dans le détail, les équipes pourront porter la publicité d’un seul sponsor sur la manche gauche avec quelques restrictions. La surface totale utilisée pour le sponsor de manche ne doit en effet pas dépasser 100 cm2 et une hauteur des lettres de 12cm maximum. Enfin, l’annonceur qui sera présent sur la « sleeve » devra obligatoirement figurer soit comme sponsor sur la tenue du championnat (maillot ou short) soit comme sponsor présent sur les vêtements hors tenue de jeu (survêtement par exemple). Si un club n’a aucun sponsor manche dédié, il pourra répliquer le sponsor de la face avant ou bien mettre en avant l’équipementier maillot comme sponsor manche.

« Il ne faut pas ouvrir tout sur le maillot mais ce nouvel espace sur la manche en plus pour l’Europe c’est bien, ça soutient les marques qui investissent dans les clubs, ça va également créer un peu plus d’engouement pour les annonceurs et le marché du sponsoring« nous précise Benjamin Deblicker, Directeur Sponsoring de l’agence Sportfive France. « Je pense que la manche est aujourd’hui un des supports les plus visibles après la face avant lors de la retransmission de matchs en direct ».

Ce matin, l’Olympique Lyonnais a ainsi officialisé l’arrivée de MG Motor comme nouveau sponsor manche du club jusqu’en 2024, pour la Ligue 1 et pour les compétitions européennes. Le logo MG sera donc visible lors des matchs d’UEFA Europa League du club lyonnais pour la saison 21-22.

Entre volonté de donner de la valeur à la marque club en se passant de sponsors sur son maillot et enjeux commerciaux et réalité économique, le sponsoring maillot est un sujet majeur pour les clubs professionnels. Aux Etats-Unis, même la NBA a succombé à l’arrivée de sponsors sur le maillot des franchises depuis 2017-2018.