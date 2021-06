Ligue 1 Uber Eats – Le calendrier des matchs de la saison 2021-2022 et les affiches choisies par le nouveau diffuseur Amazon Prime Video

Ce matin, la Ligue de Football Professionnel (LFP) a dévoilé officiellement le calendrier des matchs de Ligue 1 Uber Eats pour la saison 2021-2022.

L’entrée en jeu d’Amazon

Une saison marquée par l’arrivée d’Amazon Prime Video qui s’est offert 80% des matchs de Ligue 1 et de Ligue 2 pour 3 saisons.

Détenteur du TOP 10 de la saison, Prime Video mise sur le trio PSG, OM et OL pour ses 10 affiches. Reste à connaître le futur prix de l’abonnement Prime Video avec les matchs de Ligue 1 et Ligue 2 et connaître l’issue du fameux lot 3 (2 matchs par journée) que beIN SPORTS avait sous-licencié à Canal+ qui n’en souhaite plus.

Dans le détail, la Ligue 1 Uber Eats débutera le week-end du 8 août 2021 et se terminera le samedi 21 mai 2022 avec le multiplex de la 38ème et dernière journée.

1ère journée de Ligue 1 Uber Eats 2021-2022

FC Girondins de Bordeaux – Clermont Foot 63

Olympique Lyonnais – Stade Brestois 29

FC Metz – LOSC Lille

AS Monaco – FC Nantes

Montpellier Hérault SC – Olympique de Marseille

OGC Nice – Stade de Reims

Stade Rennais FC – RC Lens

AS Saint-Etienne – FC Lorient

RC Strasbourg Alsace – Angers SCO

ESTAC Troyes – Paris Saint-Germain

Le Top 10 de la saison de Ligue 1 Uber Eats 2021-2022 diffusé par Amazon Prime Vidéo

J6 : Paris Saint-Germain – Olympique Lyonnais, dimanche 19 septembre 2021

J9 : AS Saint-Etienne – Olympique Lyonnais, dimanche 3 octobre 2021

J11 : Olympique de Marseille – Paris Saint-Germain, dimanche 24 octobre 2021

J14 : Olympique Lyonnais – Olympique de Marseille, dimanche 21 novembre 2021

J18 : Paris Saint-Germain – AS Monaco, dimanche 12 décembre 2021

J20 : Olympique Lyonnais – Paris Saint-Germain, dimanche 9 janvier 2022

J23 : LOSC Lille – Paris Saint-Germain, dimanche 6 février 2022

J29 : Olympique de Marseille – OGC Nice, dimanche 20 mars 2022

J32 : Paris Saint-Germain – Olympique de Marseille, dimanche 17 avril 2022

J35 : Olympique de Marseille – Olympique Lyonnais, dimanche 1er mai 2022

« Nous avons choisi ces matchs afin d’offrir non seulement les chocs les plus mythiques, mais aussi certains des principaux prétendants au titre de champion » a précisé Alex Green, Directeur Europe des Sports de Prime Video, sur son compte Twitter.

Calendrier complet des 38 journées de Ligue 1 Uber Eats 2021-2022

Calendrier des matchs Ligue 2 BKT saison 2021-2022