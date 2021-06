Quels dispositifs pour France Télévisions et Eurosport avec le Tour de France 2021 (horaires, journalistes, émissions) ?

Pour suivre cette 108ème édition du Tour de France, les téléspectateurs français pourront suivre les 3 semaines de compétition sur France Télévisions et Eurosport.

De Brest au Tourmalet, en passant par le Morvan et deux fois par le mont Ventoux, le Tour de France, dont le départ était initialement prévu à Copenhague, comptera 21 étapes et près de 3 400 km à parcourir à travers 9 régions et 31 départements. En 2020, 39,6 millions de téléspectateurs ont vu au moins une minute du Tour de France sur France 2 et France 3.

Evènement phare, les 21 étapes seront produites et retransmises en intégralité (du premier au dernier kilomètre, podiums, réactions, etc.) sur France 2 et France 3 avec une réalisation signée Anthony Forestier.

Aux commentaires, France TV Sport fait appel à Alexandre Pasteur, Laurent Jalabert, Franck Ferrand, Yoann Offredo, Nicolas Geay et Thomas Voeckler. L’émission Vélo Club est elle présentée par Laurent Luyat.

En outre, le Journal du Tour est diffusé chaque soir sur France 3 à 20h50 (20h15 les samedis) après Tout le Sport. Un Stade 2 spécial arrivée du Tour de France sera diffusé sur France 3 le 18 juillet depuis les Champs-Élysées de 19h55 à 21h00.

Le Tour de France 2021 de Franck Ferrand (anecdotes)

Sur le digital via l’application France TV sport et le site franceinfo.fr, le Tour de France 2021 sera également à suivre de manière encore plus poussée avec notamment la diffusion des 21 étapes en multi-caméras. Les passionnés de cyclisme pourront également suivre les « matinales du Tour » en direct avant le départ de chaque étape.

Outre la programmation sportive, France Télévisions et le Muséum national d’Histoire naturelle poursuivent leur partenariat pour la neuvième édition du « Tour de France de la biodiversité » qui met à l’honneur les écosystèmes des régions traversées par les coureurs. Un programme incarné par Chloé Nabédian, journaliste météo de France Télévisions. Le programme est diffusé avant chaque étape, repris sur Franceinfo (canal 27) et disponible sur la plateforme jeunesse Lumni.

Programme TV – Les horaires des étapes du Tour de France 2021 sur France 2 et France 3

ÉTAPE 1 – samedi 26 juin : France 2 à partir de 12h00 puis France 3 à 12h55 et retour sur France 2 à 15h00

ÉTAPE 2 – dimanche 27 juin : France 3 à partir de 13h00 puis France 2 à 15h00

ÉTAPE 3 – lundi 28 juin : France 3 à partir de 13h00 puis France 2 à 15h00

ÉTAPE 4 – mardi 29 juin : France 3 à partir de 13h00 puis France 2 à 15h00

ÉTAPE 5 – mercredi 30 juin : France 2 à partir de 12h00 puis France 3 à 12h55 et retour sur France 2 à 15h00

ÉTAPE 6 – jeudi 1er juillet France 3 à partir de 13h50 puis France 2 à 15h00

ÉTAPE 7 – vendredi 2 juillet : France 2 à partir de 10h50 puis France 3 à 12h55 et retour sur France 2 à 15h00

ÉTAPE 8 – samedi 3 juillet : France 3 à partir de 12h55 puis France 2 à 15h00

ÉTAPE 9 – dimanche 4 juillet : France 3 à partir de 12h55 puis France 2 à 15h00

ÉTAPE 10 – mardi 6 juillet : France 3 à partir de 13h00 puis France 2 à 15h00

ÉTAPE 11 – mercredi 7 juillet : France 2 à partir de 11h50 puis France 3 à 12h55 et retour sur France 2 à 15h00

ÉTAPE 12 – jeudi 8 juillet : France 3 à partir de 13h25 puis France 2 à 15h00

ÉTAPE 13 – vendredi 9 juillet : France 2 à partir de 11h55 puis France 3 à 12h55 et retour sur France 2 à 15h00

ÉTAPE 14 – samedi 10 juillet : France 2 à partir de 12h00 puis France 3 à 12h55 et retour sur France 2 à 15h00

ÉTAPE 15 – dimanche 11 juillet : France 2 à partir de 12h00 puis France 3 à 12h55 et retour sur France 2 à 15h00

ÉTAPE 16 – mardi 13 juillet : France 3 à partir de 13h00 puis France 2 à 15h00

ÉTAPE 17 – mercredi 14 juillet : France 4 à partir de 11h50 puis France 3 à 12h55 et retour sur France 2 à 15h00

ÉTAPE 18 – jeudi 15 juillet : France 3 à partir de 13h25 puis France 2 à 15h00

ÉTAPE 19 – vendredi 16 juillet : France 2 à partir de 12h00 puis France 3 à 12h55 et retour sur France 2 à 15h00

ÉTAPE 20 – samedi 17 juillet : France 3 à partir de 12h55 puis France 2 à 15h00

ÉTAPE 21 – dimanche 18 juillet : France 2 à partir de 15h00.

Tour de France 2021 – le dispositif Eurosport

Comme France TV, Eurosport propose à ses abonnés l’intégralité du Tour de France sur Eurosport 1, Eurosport.fr.

Aux commentaires et à la présentation, on retrouve Jacky Durand, Steve Chainel, Guillaume Di Grazia et Louis-Pierre Frileux. L’émission « les Rois de la Pédale » sera présentée par Géraldine Weber et Lesly Boitrelle.