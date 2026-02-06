Réseaux Sociaux

[Bons Plans] Zwift lance une promotion sur le Wahoo KICKR CORE 2 à 399€ avec Cog & Click

ParYvan Romieu
6 février 2026
Wahoo KICKR CORE 2 Wahoo KICKR CORE 2

Article en partenariat avec :

Zwift

Bonne nouvelle pour les amateurs de home trainer et de cyclisme indoor : Zwift et Wahoo annoncent une offre promotionnelle spéciale février sur le nouveau Wahoo KICKR CORE 2 équipé du système Zwift Cog & Click.

CLIQUEZ ICI POUR LA REMISE 150€ POUR LE WAHOO KICKR CORE 2

Cette opération permet aux cyclistes de s’équiper à prix réduit pour profiter pleinement de l’expérience Zwift, avec une solution pensée pour simplifier l’entraînement connecté à domicile.

Le Wahoo KICKR CORE 2 avec Zwift Cog & Click à 399€

Dans le cadre de cette campagne, le pack Wahoo KICKR CORE 2 avec Zwift Cog & Click est proposé au prix promotionnel de 399,99€ , au lieu de 549,99€ , soit une remise de 150€.

Wahoo KICKR CORE 2 avec Zwift Cog et Click

La promotion est disponible dans toutes les régions à partir du jeudi 5 février à 6h00 (GMT) et prendra fin le dimanche 1er mars à 23h59.

