Le tirage EuroMillions – My Million® de ce vendredi 5 décembre marque l’un des moments les plus attendus de la fin d’année. Avec un jackpot exceptionnel de 130 millions d’euros, la Française des Jeux anticipe une participation record, notamment via les canaux digitaux qui prennent une place grandissante dans les usages des joueurs.

Un jackpot majeur : 130 millions d’euros

Les Super Jackpots, comme celui proposé cette semaine, figurent parmi les leviers les plus puissants pour attirer de nouveaux joueurs et réactiver les joueurs occasionnels. À chaque fin d’année, la FDJ enregistre une hausse significative des prises de jeu, particulièrement sur mobile où la simplicité et la rapidité d’accès favorisent la conversion.

My Million® : un gagnant à 1 million d’euros garanti en France

Même si le Mega Jackpot de 130 millions d’euros concentre l’attention du tirage du 5 décembre, il ne faut pas négliger le tirage My Million®. Chaque grille EuroMillions validée est associée à un code My Million® généré aléatoirement. En complément du tirage principal, un tirage désignera un code gagnant My Million®. Le joueur dont le code sera tiré au sort remportera 1 million d’euros.

Comment jouer en ligne au tirage EuroMillions ?

Voici les étapes clés pour participer au tirage de ce vendredi depuis un smartphone ou un ordinateur :

site officiel de la Française des Jeux ou l’application FDJ. Se rendre sur le Créer un compte ou se connecter à son espace joueur. Sélectionner EuroMillions – My Million® dans la liste des jeux disponibles. Choisir ses 5 numéros et 2 étoiles, ou opter pour une grille flash générée automatiquement. Valider la grille avant l’heure limite de participation fixée à 20h15. Suivre les résultats du tirage dès 21h30.

Rendez-vous ce vendredi pour le tirage

Avec 130 millions d’euros en jeu, ce tirage EuroMillions – My Million® s’impose comme l’un des plus attractifs de ces derniers mois. Entre montée en puissance du digital, évolution des usages et stratégies de marque autour du jeu en ligne, l’événement constitue un cas d’école pour le secteur.

Pour les joueurs comme pour l’écosystème du jeu en Europe, ce vendredi 5 décembre s’annonce comme un rendez-vous à fort impact.

Message de prévention FDJ

Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance.

Pour être aidé, appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) ou consultez www.joueurs-info-service.fr.