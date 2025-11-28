À l’occasion du Black Friday, Amazon propose une offre incontournable pour les gamers : la PlayStation 5 Édition Standard est affichée à 449,99 €, soit 11 % de réduction par rapport à son prix habituel.

Cette version comprend une console PS5 avec lecteur Blu-ray et une manette sans fil DualSense blanche. Pensée pour offrir une expérience de jeu ultra-immersive, la PS5 mise sur la puissance de sa nouvelle architecture et sur la technologie haptique de la manette, pour des sensations encore plus réalistes.

Compatible avec les jeux PS5 et PS4, elle permet de redécouvrir ses titres préférés dans les meilleures conditions, avec des graphismes optimisés, des temps de chargement ultra-rapides et une fluidité inédite.

Une offre idéale pour s’équiper avant les fêtes et profiter du meilleur du gaming nouvelle génération.



