adidas dévoile une semelle connectée utilisant la technologie Jacquard de Google avec « GMR »

Cette semaine, adidas a dévoilé une nouvelle semelle connectée fonctionnant grâce à la technologie Jacquard de Google. Reliée au jeu d’EA Sports Fifa Mobile, la semelle mesure de nombreuses données et récompensera les joueurs directement dans le jeu vidéo.

Commercialisé au prix de 34,90€, adidas GMR peut être utilisé dans n’importe quel type de chaussure. Nous n’avons pas testé la fiabilité et l’intérêt du produit mais ce dernier a déjà pour lui l’avantage d’inciter les plus jeunes à pratiquer une activité physique…

Côté communication, la marque met en scène son ambassadeur Paulo Dybala. La sortie de ce produit est également l’occasion d’asseoir l’image de marque innovante d’adidas.

« Grâce aux algorithmes d’apprentissage automatique avancés de la balise Jacquard, adidas GMR est capable d’identifier les mouvements des footballeurs sur le terrain et de mesurer la puissance des coups de pieds, ainsi que la distance parcourue et la vitesse. En réalisant plusieurs défis et en remplissant des objectifs à long terme, les utilisateurs gagneront des récompenses leur permettant d’améliorer leur équipe Ultimate Team et les joueurs qui la composent dans le jeu grâce à leurs actions réelles » précise le marque aux trois bandes.

Une collaboration qui illustre les bonnes relations que semblent entretenir adidas et EA Sports. Ces dernières années, l’équipementier et l’éditeur de jeux vidéo ont multiplié les initiatives communes, mêlant expériences réelles et virtuelles.