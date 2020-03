Formule 1 – L’écurie Renault F1 Team signe un contrat de Naming avec DP World et change de nom

Aujourd’hui, Renault F1 Team a annoncé la signature d’un partenariat de Naming avec DP World. Dès cette saison 2020, l’écurie de Formule 1 devient « Renault DP World F1 Team ».

Dans le cadre de ce partenariat-titre, la société spécialisée dans la logistique basée à Dubaï s’offre notamment une place de choix sur les monoplaces de Daniel Ricciardo et d’Esteban Ocon.

Les médias joueront-ils rapidement le jeu de ce changement de nom en citant « DP World » ?

« Nous sommes impatients de travailler avec DP World, l’un des principaux fournisseurs de solutions logistiques au monde, afin d’explorer de nouvelles voies pour améliorer notre efficacité et atténuer notre impact environnemental » précise Jérôme Stoll, président de Renault Sport Racing, dans un communiqué. « Avec l’ambition d’une Formule 1 au bilan carbone neutre d’ici 2030, nous évaluons constamment les moyens de réduire notre empreinte carbone ainsi que nos délais d’exécution. Nous croyons que notre travail avec DP World révélera des pistes tangibles pour les défis logistiques rencontrés par notre équipe de Formule 1 et, par extension, par l’industrie automobile à plus grande échelle. Nous avons également hâte de croiser nos compétences en ingénierie en partageant mutuellement nos innovations. »

« Au-delà de la valeur incontestable de sa plateforme marketing, la Formule 1 est le sport le plus technologiquement intense au monde en intégrant une utilisation avancée des données pour créer toujours plus d’efficacité en piste. De la même façon, DP World tire profit de la technologie, s’appuie sur les données et favorise l’innovation pour permettre une logistique plus efficace et des échanges commerciaux plus intelligents pour créer un meilleur avenir pour tous. » a ajouté Sultan Ahmed Bin Sulayem, president du Groupe DP World et directeur général de DP World.