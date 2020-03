Le PSG s’associe à Instagram et lance un hashtag d’amour avant le match à huis clos contre le Borussia Dortmund

Ce soir, le Paris Saint-Germain accueille le Borussia Dortmund en 1/8e de finale de l’UEFA Champions League. Pour ce match à huis-clos, le club de la capitale lance une activation sur Instagram invitant les supporters à donner de la voix et à exprimer leur soutien.

« Les joueurs découvriront les messages de soutien avant de démarrer cette rencontre décisive »

« Ici c’est Paris, ici le coeur des supporters fait du bruit même à huis clos ». A quelques heures du match PSG-Dortmund qui se disputera dans un Parc des Princes vide, le Paris Saint-Germain et Instagram lancent le hashtag « #❤️surPSG ».

« Privé de son public, les joueurs pourront ainsi vibrer au rythme des émotions de leurs millions de fans via Instagram tout au long de la journée. Dès à présent, les fans pourront partager leur soutien en postant des stories et ainsi porter leur équipe favorite jusqu’à la victoire. « Les joueurs découvriront ainsi les messages de soutien de la communauté avant de démarrer cette rencontre décisive de la saison » précise le communiqué.

Tout au long de la journée, le compte officiel Instagram du Paris Saint-Germain partagera également des contenus de supporters. Pour rappel, il y a deux ans, le club de la capitale avait lancé la campagne « Ensemble On Va Le Faire » avant le 1/8e retour contre le Real Madrid.

https://www.instagram.com/p/B9mMxpoodJi/

A défaut de faire du bruit dans les tribunes du Parc des Princes, les supporters sont donc invités à s’exprimer sur Instagram. Pour faire revenir l’ambiance dans les stades qui accueilleront des matchs sans supporters dans les semaines à venir, verrons-nous quelques dispositifs innovants (3 exemples ici) mis en place par les clubs ?

l y a quelques années, le Club Sportif d’Hammam- Lif (Tunisie) a réussi le pari de faire rentrer 93 000 fans dans un stade vide grâce à l’application « The 12th Man App ». Reliés à 40 enceintes installées dans le stade, les fans ont été invités à chanter, crier et applaudir à distance via leur smartphone pendant la rencontre.