Comment bien choisir son deck de trottinette freestyle ?

Le deck de trottinette freestyle est le plateau sur lequel se trouvent vos pieds. Il a une influence sur le comportement de la trottinette et son caractère. Si vous souhaitez procéder à son changement, il faut donc vous assurer d’en choisir un qui correspond parfaitement. Alors, suivez le guide !

Le poids du deck de trottinette freestyle

C’est sur cette pièce que les masses réparties jouent le plus et ont un maximum d’impact sur le comportement de l’appareil. Le deck de trottinette freestyle doit donc être de qualité. On pourrait penser que plus il est lourd, plus il est solide mais ce n’est pas le cas. Ce sont les matériaux utilisés, les traitements thermiques qu’ils ont subis et sa qualité de fabrication qui sont le plus importants.

Cependant, il faut savoir qu’un deck lourd vous apporte une plus grande stabilité dans les airs. Mais, s’il est plus léger, il sera certes plus difficile à maîtriser mais il sera aussi plus nerveux et réactif. Par ailleurs, il faut aussi prêter attention à la façon dont le poids est réparti car s’il est léger à l’avant et lourd à l’extrusion, le point de rotation sera à l’arrière et il donnera l’impression de tourner en rond. Quand le poids est porté à l’avant, il est plus agréable à rider.

La taille

La longueur du deck de trottinette freestyle a aussi une forte influence sur son comportement. S’il est court, le spin est plus rapide mais l’esthétisme du riding perd. S’il est long, il aura plus d’inertie, donc un spin un peu plus long et les possibilités de hauteur lors des sauts sont plus nombreuses. Cela est dû au fait que la roue arrière étant plus loin des pieds, le bras de levier est plus important.

En ce qui concerne la largeur, plus elle est grande, plus il y a de place pour mettre vos pieds. Son choix est donc avant tout une question de confort et d’esthétisme afin qu’il corresponde à vos goûts. D’ailleurs, si vous voulez caler vos pieds plus facilement, vous pouvez alors opter pour un deck concave car il est creusé.

Pensez à toutes les utilisations que vous allez en faire, que ce soit pour faire du freestyle ou vous rendre sur votre lieu de travail avant de faire votre choix pour choisir le modèle le plus approprié.

L’angle du neck

Le neck d’un deck de trottinette freestyle est l’élément qui assure la liaison entre le plateau où vous posez vos pieds et le headtube qui est l’endroit par lequel passent la barre et la fourche. Son angle peut varier entre 81 ° et 83 °. Cela a une influence sur le comportement de la trottinette car plus l’angle est réduit et plus elle est maniable. En revanche, si vous voulez effectuer des whips, il vaut mieux privilégier un angle de neck important pour votre deck de trottinette freestyle car ils seront plus aisés à réaliser sur des surfaces planes.

Enfin, il faut savoir que l’angle de neck détermine la distance à laquelle se trouve la barre. Plus l’angle est petit, plus elle est proche de vous. À vous de voir dans quelle position vous êtes davantage à l’aise.

Jeu de direction intégré ou non ?

Chaque deck de trottinette freestyle possède un jeu de direction qui se situe sur les parties inférieures et supérieures du headtube permettant au guidon de tourner facilement. Ce jeu de direction peut être intégré ou non. Cela n’a pas d’influence sur les performances de la trottinette mais sur l’aspect pratique. En effet, s’il est intégré, le headtube est plus large et il est donc plus aisé d’y glisser le jeu.

La présence d’un gind plate

Certains modèles sont équipés d'un grind plate. C'est une plaque en plastique présente sous le deck qui permet de le préserver quelle que soit la surface sur laquelle vous slidez. Cela lui confère une meilleure longévité lors de la réalisation de toutes vos figures.

