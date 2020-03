Les chiffres clés du rapport de la DNCG pour la saison 2018-2019

Hier, la Ligue de Football Professionnel (LFP) a publié le rapport financier de la DNCG pour la saison 2018-2019.

Lors de la saison dernière, les clubs de Ligue 1 Conforama et Domino’s Ligue 2 ont cumulé un chiffre d’affaires de 2,854 milliards d’euros incluant les indemnités de transferts. Un chiffre en très légère hausse par rapport à la saison 2017-2018.

Le PSG pèse pour 42,7% des revenus sponsoring des clubs de Ligue 1 et Ligue 2

En enlevant les produits hors-mutations, les revenus cumulés des 40 clubs professionnels de la saison dernière dépassent pour la première fois la barre des 2 milliards d’euros avec 2,114 milliards. Sur ce montant, les 20 clubs de Ligue 1 pèsent pour 89,9% et le Paris Saint-Germain 31% à lui-seul avec un total produits hors-mutation de 658,6M€.

Dans le détail, les revenus cumulés issus des droits TV progressent de 12% pour atteindre 1 milliard d’euros. Une hausse qui s’explique principalement par l’entrée en vigueur du nouveau cycle 2018-2021 lucratif de l’UEFA Champions League et Europa League au niveau des droits TV et marketing.

La plus forte progression provient du poste « sponsoring » avec un total cumulé par les clubs de 456 millions d’euros la saison dernière, en hausse de 18%. Notons que comme pour la majorité des postes de revenus, ce sont les clubs de Ligue 1 et notamment le Paris Saint-Germain qui tirent les chiffres vers le haut. Sur les 456M€ de sponsoring générés par les 40 clubs de Ligue 1 et Ligue 2, le PSG en a généré 195M€, soit 42,7% !

Malgré l’augmentation sensible des revenus cumulés, les 40 clubs affichent une perte d’exploitation de -835M€ sur la saison 2018/2019, notamment liée à une augmentation de 10% des charges d’exploitation qui s’établissent à 2,949 milliards d’euros. « La moitié de cette augmentation correspond à une hausse de la masse salariale totale chargée des clubs » précise la DNCG.

Après prise en compte du coût de la dette et des impôts, les clubs de Ligue 1 Conforama et Domino’s Ligue 2 affichent une perte nette cumulée de -160 millions d’euros (-159,89M€) au terme de la saison 2018/2019, dont 126M€ pour la Ligue 1 uniquement.

Les chiffres cumulés des 20 clubs de Ligue 1 (DNCG 2018-2019)

Si 26 clubs sur 40 présentent un résultat net bénéficiaire, le rapport de la DNCG souligne que 3 clubs de Ligue 1 concentrent 95% de la perte. Les principaux déficitaires sur l’exercice précédent sont l’Olympique de Marseille (-91,418M€), le LOSC Lille (-66,587M€) et les Girondins de Bordeaux (-25,7M€). Précisons que pour le club nordiste, l’exercice social clôturant au 31 juillet 2019 affiche un bénéfice net de 127 000 euros.

« De manière plus générale, les résultats financiers de la saison 2018/2019 confirment la sensibilité des résultats et du modèle économique du football professionnel à la capacité des clubs de générer de manière récurrente des plus-values sur cessions de joueurs ; les écarts très importants entre les clubs, tant en matière de performance commerciale qu’en terme de structure financière ainsi que les difficultés du modèle économique de la Ligue 2 » écrit Jean-Marc Mickeler, Président de la DNCG.