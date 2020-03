Golf – Les droits TV du PGA Tour en forte hausse aux USA pour le cycle 2022-2030

Cette semaine, le PGA Tour a annoncé avoir vendu les droits de retransmission aux Etats-Unis pour le cycle 2022-2030. CBS, NBC et ESPN+ (OTT) vont se partager les droits du circuit de golf professionnel masculin pour un nouveau montant record.

9 ans. C’est la durée du nouveau contrat des droits TV domestiques signé entre le PGA Tour et 3 groupes médias que sont ViacomCBS, Comcast/NBC Sports Group et ESPN+ (Walt Disney).

Un deal à 6,3 milliards de dollars ?

Selon plusieurs médias américains dont CNBC et The Wall Street Journal, le montant moyen annuel du contrat domestique rapporterait un total de 700 millions de dollars au PGA Tour entre 2022 et 2030, soit 6,3 milliards de dollars sur 9 ans. Un chiffre bien supérieur à ce que toucherait le circuit actuellement, 400M$ annuel, soit +75% !

Dans le détail, CBS et NBC continueront à se partager les principaux tournois chaque saison pour la télévision. La nouveauté se trouve dans l’arrivée du service de streaming ESPN+ (7,6 millions d’abonnés en février 2020) lancé il y a deux ans et qui s’offre les droits OTT qui étaient vendus dans un lot dédié. Pour la commercialisation, le PGA Tour a collaboré avec Evolution Media Capital, une branche de l’agence CAA (Creative Artists Agency).

Une augmentation des droits TV qui profitera notamment aux golfeurs qui verront le prize money des tournois grimper dans deux ans.