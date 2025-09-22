Réseaux Sociaux

AIXAM devient partenaire officiel de la Street League Skateboarding Paris 2025

ParMathieu Portogallo
22 septembre 2025
AIXAM devient partenaire officiel de la Street League Skateboarding Paris 2025 AIXAM devient partenaire officiel de la Street League Skateboarding Paris 2025

La Street League Skateboarding (SLS) Paris accueille AIXAM, leader européen des voitures sans permis, comme partenaire officiel de l’édition 2025, prévue le 11 octobre au stade Roland-Garros.

Après le beau succès de la première édition à guichets fermés, SLS Paris réunira les meilleurs skateurs mondiaux dans une atmosphère résolument street. AIXAM rejoint ainsi l’événement pour soutenir une nouvelle génération en quête de liberté, de mobilité et d’expression.

Un partenariat qui s’incarnera notamment par une présence active sur le site de l’événement, avec une activation immersive auprès des fans, mais aussi sur les réseaux sociaux, où la communauté skate est particulièrement engagée.

Organisée par FrayMédia Skate Excellence, en coproduction avec Thrill One Sports & Entertainment, SLS Paris 2025 se tiendra le samedi 11 octobre 2025 sur le court Suzanne-Lenglen de Roland-Garros.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Street League Skateboarding (@sls)

