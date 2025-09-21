JE M'ABONNE À LIGUE 1+ SUR DAZN.COM

L’Olympique de Marseille accueille le Paris Saint-Germain en clôture de la cinquième journée de Ligue 1 McDonald’s. Ce Classique tant attendu se jouera à l’Orange Vélodrome, dans une ambiance électrique. Pour les fans, la rencontre sera diffusée en exclusivité sur Ligue 1+, la nouvelle plateforme dédiée au championnat, et accessible via DAZN grâce à une offre couplée très avantageuse.

OM – PSG : date, heure et informations clés

Initialement prévue le dimanche 21 septembre, la rencontre a été reportée au lundi 22 septembre, pour des raisons de fortes intempéries prévues sur la région marseillaise.

Compétition : Ligue 1 McDonald’s – 5e journée



Lieu : Stade Orange Vélodrome (Marseille)



Date : Dimanche 21 septembre reporté à Lundi 22 septembre 2025



Heure : 20h00



Diffusion : Ligue 1+, disponible via DAZN, Amazon et RMC SPORT

Un duel au sommet pour la Ligue 1 McDonald’s

Le Paris Saint-Germain se déplace à Marseille en position de leader du championnat, après un début de saison parfait avec quatre victoires en quatre matchs et déjà 10 buts inscrits.

Mercredi dernier, les Parisiens ont confirmé leur excellente dynamique en Ligue des Champions, avec une victoire éclatante 4-0 face à l’Atalanta, envoyant un message fort à leurs rivaux.

De son côté, l’OM reste sur une semaine frustrante. En championnat, le club phocéen présente un bilan équilibré de deux victoires et deux défaites, soit 6 points au compteur.

Mardi, en Ligue des Champions, les Marseillais ont cru tenir l’exploit au Santiago Bernabéu face au Real Madrid : ouverture du score, supériorité numérique en seconde période, mais finalement une défaite 2-1 après deux penaltys transformés par Kylian Mbappé.

Ce match contre Paris est donc l’occasion de se relancer devant leur public et de frapper un grand coup face au rival historique.

OM – PSG en exclusivité sur Ligue 1+

Cette saison, les matchs de la Ligue 1 McDonald’s sont disponibles sur Ligue 1+, la plateforme officielle pour suivre l’intégralité du championnat français.

Grâce à Ligue 1+, les supporters peuvent suivre tous les matchs de Ligue 1, en direct et en qualité UHD, sur tous leurs écrans : TV connectée, ordinateur, tablette et smartphone.

Le match OM – PSG sera diffusé en exclusivité sur Ligue 1+, une occasion idéale de découvrir le service avec l’un des plus grands chocs de la saison.

Une offre spéciale DAZN + Ligue 1+

Pour ne rien manquer du championnat et profiter d’un large choix de sports, DAZN propose une offre couplée avec Ligue 1+.

Prix de l’abonnement :

9,99 €/mois pendant 3 mois ,



puis 16,99 €/mois pendant 9 mois ,



soit un engagement d’un an.

Ce que comprend l’offre

Avec Ligue 1+ :

100 % des matchs de Ligue 1 McDonald’s , en direct et en exclusivité.

Avec DAZN :

Le football italien : Serie A, Coupe d’Italie, Supercoppa Italiana ,



Le championnat des Pays-Bas (Eredivisie) ,



La Roshn Saudi League ,



Les meilleurs moments de LaLiga ,



La Jupiler Pro League (Belgique),



Le championnat de France de basketball Betclic ÉLITE ,



Les plus grands combats de boxe, MMA et kickboxing ,



Le LIV Golf , et bien plus encore.

Cette offre permet d’accéder à deux flux simultanés, pratique pour partager l’abonnement ou suivre plusieurs compétitions en même temps.

⚠️ Attention, elle est uniquement valable pour les fans qui s’abonnent jusqu’au 22 septembre.

L’offre Amazon Prime Video pour regarder Ligue 1+

Pour les abonnés Amazon Prime, il est possible d’ajouter Ligue 1+ directement via l’application Prime Video.

à partir de 14,99 € 13,99 €/mois avec un engagement de 12 mois, puis 14,99 €/mois par la suite. L’offre se termine le 21 septembre.

L’offre RMC Sport pour regarder Ligue 1+

RMC Sport propose également Ligue 1+ directement dans son bouquet de chaînes sportives.

En souscrivant à cette offre, les fans bénéficient non seulement des matchs de Ligue 1 McDonald’s, mais aussi des compétitions déjà incluses dans RMC Sport, comme l’UFC.

RMC Sport + Ligue1+ engagement 12 mois à 19 €/mois + frais d’inscription : 1€ sans engagement ou RMC Sport + Ligue1+

sans engagement à 24 €/mois au lieu de 34,99€/mois

Le Classique OM – PSG est l’un des rendez-vous majeurs de la saison en Ligue 1 McDonald’s. Entre un PSG en pleine forme et un OM désireux de se relancer, le spectacle s’annonce au rendez-vous au Vélodrome.

Pour vivre ce match en direct et profiter d’un large choix de compétitions, l’offre DAZN + Ligue 1+ est la solution idéale pour tous les passionnés de sport.

Rendez-vous lundi 22 septembre à 20h00 pour suivre ce choc historique.