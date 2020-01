Après 6 années passées chez Puma, Alexandre Galmar lance l’agence RECORE spécialisée dans la musique, la mode, la sportculture et l’entertainment.

Dans le détail, RECORE intervient principalement sur le storytelling des marques, de la réflexion à la création en passant par la diffusion via de l’influence, du PR et du Social Media.

« Le but est de remettre le storytelling au centre des débats » nous précise Alexandre Galmar, Fondateur de RECORE. « Aujourd’hui nous sommes submergés par tout type de contenus et tout type de formats construits pour générer du flux et du passage. Nous devons retenir l’attention et notre cerveau est construit pour être interpellé par les histoires et les émotions. Même sur un contenu de 10s, il faut se mettre cette exigence. »

Chez l’équipementier Puma, Alexandre Galmar a notamment travaillé sur le volet Influence football, running-training et sportswear. « Une position qui m’a permis de comprendre les enjeux et exigences d’une marque mondiale, d’être impliqué sur le développement de Brand Hits et d’être bien entendu à la croisée des cultures. »

« Nous sommes une structure légère mais avec un large réseau de talents dont nous croyons en la singularité. Un photographe de sport n’a pas la même sensibilité qu’un photographe mode « classique » qui lui-même n’a pas exactement le même œil qu’un photographe footwear. Nous cherchons donc à mettre les meilleurs compétences au meilleur endroit » ajoute Alexandre Galmar, qui avait lancé en début de décennie le média urbain Neoboto.