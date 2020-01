FFT – Lacoste nouveau Partenaire Officiel des Equipes de France de tennis

Aujourd’hui, la Fédération Française de Tennis (FFT) a annoncé la signature d’un contrat de partenariat avec Lacoste. La marque au croco devient l’équipementier officiel des Equipes de France et de la DTN.

Dans le cadre de contrat d’une durée de 6 ans (2025), Lacoste fournira les survêtements officiels des équipes de France seniors (Fed Cup et Coupe Davis), juniors et de paratennis. « Ces tenues inédites aux couleurs de l’équipe de France allient innovation, qualité et élégance. Parallèlement, une licence co-brandée Lacoste / Equipes de France sera lancée afin d’être commercialisée dans le courant de l’année 2021 » ajoute le communiqué.

En décembre dernier (voir photo), le partenariat entre la FFT et Lacoste avait été célébré au CNE à l’occasion de la journée « #TousEnsemBleu » rassemblant la jeune génération, les capitaines des Equipes de France ainsi que quelques joueurs et joueuses pros.

Jusque là, les survêtements portés par les équipes notamment lors des hymnes et podiums n’étaient pas marqués aux couleurs d’un équipementier clairement identifié.

