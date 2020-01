Best Western nouveau partenaire de la Ligue Nationale de Basket (LNB)

En ce début d’année, la Ligue Nationale de Basket (LNB) accueille un nouveau partenaire avec Best Western.

Selon nos informations, la durée du contrat est d’un an et demi, soit jusqu’à la fin de la saison 2020-2021. L’officialisation de l’entente entre la LNB et le groupe hôtelier devrait intervenir dans les heures à venir.

En tant que Partenaire Officiel, Best Western bénéficiera notamment d’une visibilité dans les salles de Jeep Elite ainsi que d’une présence sur les plateformes digitales de la ligue. Dimanche dernier, Best Western était bien visible sur la panneautique LED lors du match entre Monaco et LDLC ASVEL.