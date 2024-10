Aramark soigne son offre Nachos dans 7 arenas de NBA et NHL

Pour cette nouvelle saison 2024-2025, les fans de 7 franchises NBA et NHL pourront une nouvelle fois compter sur Aramark pour la fourniture « food & beverages ».

Dans le détail, Aramark Sports + Entertainment sera présent à travers 7 Arenas de NBA et NHL.

Capital One Arena – Washington

– Washington SAP Center – San Jose

– San Jose PPG Paints Arena – Pittsburgh

– Pittsburgh Canadian Tire Centre – Ottawa

– Ottawa Wells Fargo Center – Philadelphie

– Philadelphie Frost Bank Center – San Antonio

– San Antonio Rocket Mortgage FieldHouse – Cleveland

Dans ces 7 arénas et les équipes NBA et NHL associées, Aramark met notamment en vedette l’un des plats les plus populaires outre-atlantique chez les fans de sport avec les nachos !

Avec « Na’cho Average Nacho », la chips tortilla est déclinée avec des version locales généreuses.

Au Frost Bank Center, les fans des San Antonio Spurs où évolue le français Victor Wembanyama pourront se délecter par exemple du « River City Ultimate Nacho » composé de chips de tortilla, queso, poulet, bœuf, haricots rouges, pico de gallo, crème chipotle, crème coriandre, sauce taco, oignon vert et jalapeño.

Sucré ou salé, il y en aura pour tout les goûts, avec des glaces, burgers, milkshakes, hot dogs et autres sandwitchs de type tacos.