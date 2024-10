Le Vendée Globe a désormais son identité sonore réalisée par l’agence Sixième Son

A l’occasion du Vendée Globe 2024 qui débute le 10 novembre, la célèbre course à la voile en solitaire se dote d’une identité sonore réalisée par l’agence Sixième Son.

Pour la première fois de son histoire, le Vendée Globe décline son territoire de marque avec une empreinte sonore qui devrait permettre à terme d’identifier en quelques notes le Vendée Globe. Une musique qui rythmera toutes les prises de parole du Vendée Globe pendant la course, du village départ à la célébration du vainqueur.

Pour réaliser cette identité sonore, l’agence spécialisée Sixième Son a souhaité proposer une « véritable odyssée musicale » en s’inspirant du chant des sirènes, « à la fois mystérieux et envoutant ».

« Elle va faire vivre le Vendée Globe et sa légende en donnant toujours plus d’émotion à ses millions de spectateurs et téléspectateurs à travers le monde »

« Nous avons souhaité souligner l’engouement de tous les skippers, de tout un public, de toute une région pour cette course avec cet appel du large. Le battement des percussions, clin d’œil au cœur vendéen amène une tension propre au déferlement des passions. » explique Vincent Turbé, Directeur création de Sixième Son, dans un communiqué.

« Le Vendée Globe n’est pas un défi comme les autres. Et si le sport nous avait amenés sur des terrains de tennis, de foot ou encore sur les routes de France, c’est la première fois qu’il nous emmène en mer » ajoute Laurent Cochini, Directeur général de Sixième Son. « L’équipe a composé une musique sur-mesure et allégorique pour raconter la course. Elle va faire vivre le Vendée Globe et sa légende en donnant toujours plus d’émotion à ses millions de spectateurs et téléspectateurs à travers le monde »

Créée en 1995 par Michaël Boumendil, Sixième Son est déjà bien implanté dans le sport avec des réalisations bien connues des fans français comme pour Roland-Garros ou encore le Tour de France.

A lire aussi