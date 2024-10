Le Tour de France 2025 se dévoile (parcours, primes, sponsors)

Ce midi, Amaury Sport Organisation (ASO) a dévoilé le parcours du Tour de France 2025 depuis le Palais des Congrès de Paris.

Un an après une édition 2024 particulière en raison des JO de Paris et une arrivée à Nice, la Grande Boucle retrouvera les Champs Elysées pour son arrivée prévue le dimanche 27 juillet. Une édition 2025 qui s’élancera de Lille le 5 juillet. Cette 112e édition traversera notamment le Nord, la Normandie, la Bretagne, les Pyrénées et les Alpes.

Un tour de France 2025 qui célébrera les 50 ans du maillot à pois, mais aussi du classement des jeunes et la première arrivée sur les Champs-Elysées à Paris.

Les primes et les sponsors du Tour de France 2025

Pour cette édition 2025 du Tour de France, la dotation financière totale sera de 2,3 millions d’euros pour les équipes et les coureurs.

Comme pour les années précédentes, le vainqueur du Tour de France 2025 empochera la somme de 500 000€.

Sponsor Maillot Jaune : LCL

Sponsor Maillot Vert : Skoda

Sponsor Maillot à Pois : E.Leclerc

Sponsor Maillot Blanc : KRYS

Victoire d’étape : Continental

Classement par équipe :

Super Combatif : Century 21

Meilleur Equipier : Département 92

Parmi les nouveaux partenaires, le Tour de France accueille notamment Velux qui sera visible sur l’ensemble des dossards des coureurs en remplacement de lastminute.com.

Et le Tour de France femmes 2025 ?

L’édition 2025 du Tour de France 2025 avec Zwift proposera 9 étapes entre Vannes et Châtel.

Le prize money total distribuées aux équipes et aux coureuses sera de 250 000 euros dont 50 000€ pour la vainqueur du maillot jaune (classement général individuel).

Partenaire-Titre : Zwift

Maillot Jaune : LCL

Maillot Vert : Skoda

Maillot à pois : E.Leclerc

Maillot blanc : LIV

Victoire Etape : Zwift

Prix de la combativité : Teisseire

Classement par équipes : Krys

