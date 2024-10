Nike célèbre le Ballon d’Or 2024 remporté par Rodri (« Winning is the only position i know »)

Ce lundi, le joueur espagnol Rodri a remporté le Ballon d’Or 2024 décerné par France Football.

Dans le détail, le milieu de terrain de Manchester City a été élu par 100 journalistes des 100 premiers pays du classement FIFA.

Pour célébrer cette récompense individuelle, Nike, équipementier de Rodri, a partagé sur les réseaux sociaux le message suivant : « Winning is the only position i know ».

Un message que ne pourrait bien pas voir l’espagnol puisqu’il n’utilise pas les réseaux sociaux et n’a pas de compte à son nom. Un fait plutôt rare pour être souligné !

Pour cette soirée, Rodri portait à son poignet une montre Audemars Piguet Royal Oak.

