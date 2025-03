Avec MaillotPourTous, SportEasy mobilise les entreprises et leurs salariés pour soutenir les clubs amateurs

Dans un contexte où les budgets alloués au développement du sport en France sont sous tension, le rôle des acteurs privés n’a jamais été aussi essentiel. C’est pourquoi SportEasy – l’application aux 3.7M de sportifs et de référence pour gérer une équipe ou un club de sport amateur – sonne la mobilisation générale en incitant tous les salariés de France à se bouger !

SportEasy vit l’esprit d’équipe au quotidien : sur les terrains auprès des clubs amateurs mais aussi dans notre startup, où chaque défi, sportif ou pro, se relève ensemble. Alors pourquoi ne pas embarquer d’autres entreprises dans cette dynamique ? Et si vous aussi, vous la jouiez collectif ?

Tentez de gagner un jeu de 14 maillots pour votre entreprise

Avec #MaillotPourTous, SportEasy veut mobiliser les entreprises et leurs salariés pour soutenir les clubs amateurs. Chaque salarié sensible à cette cause peut faire entendre sa voix et encourager son entreprise à s’impliquer. Plus vous êtes nombreux, plus l’impact est fort !

Encouragez votre entreprise à réaliser une action de communication porteuse de sens

Inscrivez-vous en 2 minutes pour représenter votre entreprise.

Mobilisez vos collègues pour maximiser vos chances.

Les 15 entreprises ayant mobilisé le plus de salariés remporteront un jeu de 14 maillots personnalisés aux couleurs de leur entreprise.

Créée en 2012 par deux ingénieurs passionnés de sport, Albin Egasse et Nizar Melki, SportEasy a pour mission de permettre à ceux qui font le sport amateur de passer plus de temps à vivre leur passion, moins à résoudre des problèmes.



En offrant aux dirigeants et entraîneurs des fonctionnalités de gestion administrative et sportive, et aux joueurs & parents des fonctionnalités sociales et ludiques, SportEasy s’est imposée comme l’application web et mobile de référence pour gérer une équipe ou un club amateur, quel que soit le sport.



Elle est utilisée par 3.7M de personnes en 7 langues et dans plus de 100 pays. Depuis 2018, SportEasy propose aux clubs des services supplémentaires et des avantages exclusifs en les connectant à un riche écosystème de partenaires : sponsors, centres sportifs, ligues ou autres applications.



