Le jeune espoir du FC Barcelone et de l’équipe nationale espagnole collaborera avec Konami pour rassembler les fans du ballon rond grâce à du contenu exclusif dans le jeu, des promotions, et bien plus encore.

À seulement 17 ans, Lamine s’affirme comme l’un des talents les plus prometteurs de la planète football. Déjà très complet et largement en avance sur la génération 2007, son profil colle parfaitement avec la mission d’eFootball™, à savoir offrir une expérience footballistique authentique et immersive aux joueurs du monde entier.

Pour célébrer ce partenariat, Konami a donc marqué le coup en publiant une vidéo présentant le parcours du jeune Catalan et ses projections en tant qu’ambassadeur d’eFootball™. La séquence contient une séance de questions/réponses où Lamine Yamal s’ouvre sur ses loisirs, ses films préférés, ainsi que sur les joueurs qui l’inspirent, mais aussi une analyse exclusive de l’ex-blaugrana, Neymar, sur le potentiel du Golden Boy 2024.

Bon à savoir