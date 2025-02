L’iconique star du tennis et sœur de Serena Williams, Venus Williams, prend part à l’aventure de WeWard en tant qu’investisseuse et ambassadrice. Cet appui va permettre à la jeune pousse française, basée dans l’Hexagone, en Europe et aux USA, de passer un nouvelle cap, elle qui récompense les utilisateurs en fonction de la distance parcourue à pied.

Fondée en 2019 par Yves Benchimol et Tanguy de La Villegeorges, WeWard rend la marche plus gratifiante et engageante. Grâce à la gamification, à l’éducation et aux incitations financières, WeWard aide les gens à faire de la marche une habitude quotidienne qui les enthousiasme. ‍

Convertissez vos pas en argent, en cadeaux et en dons

Encaissez vos récompenses avec PayPal ou Venmo.

Bénéficiez de cadeaux et offres exclusives de plus de 100 grandes marques.

Utilisez vos récompenses pour soutenir des organisations caritatives et des causes qui vous tiennent à cœur.

Le soutien de Venus Williams célébré en grandes pompes

Pour célébrer ce soutien de poids, un « championnat » de marche en l’honneur de Venus Williams est organisé pendant un mois pour permettre aux utilisateurs de l’application de participer à des défis de marche, relaie Maddyness. A la clé : des places pour des événements sportifs, des cartes-cadeaux ou encore la possibilité de débloquer des montants qui soutiendront des associations caritatives. A cette occasion, l’entreprise s’est engagée à faire un don de 40 000 euros à Care, qui lutte contre les inégalités dans des situations d’urgence et de développement.

« En tant que personne profondément passionnée par la santé et le bien-être, je suis ravie de m’associer à WeWard. Une grande partie du bien-être et de l’activité physique consiste simplement à bouger son corps de toutes les manières possibles, et avec WeWard, la marche devient une expérience amusante et gratifiante. Je suis ravie de faire partie d’un mouvement qui encourage les gens à faire le premier pas vers un mode de vie plus sain et plus actif. » (Venus Williams)

Bon à savoir