Alors que la Ligue 1 McDonald’s entre dans sa dernière ligne droite, DAZN frappe fort avec une offre inédite incluant la Ligue 1 et de nombreuses compétitions. Dès le 27 février, les personnes entre 18 et 26 ans pourront en effet s’abonner pour seulement 10 euros par mois et sans engagement.

Avec cette nouvelle offre à 10€/mois pour les moins de 26 ans – qui sera également valable pour la saison 2025-2026 – l’entreprise britannique, première plateforme mondiale de streaming sportif, réaffirme son engagement de rendre le meilleur du sport accessible à tous les jeunes passionnés. Au menu :

La L1 McDonald’s : les 9 matchs de chaque journée, dont 8 matchs en direct.

La Betclic Elite : l’intégralité du basketball français.

L’UEFA Women’s Champions League : le meilleur du football féminin européen.

La Jupiler Pro League : l’intégralité du championnat belge.

Le PFL (Professional Fighters League) : pour les passionnés de MMA.

Glory : l’élite mondiale du kickboxing.

Dans les faits, cette offre à 10€/ mois sans engagement est accessible sur les télévisions connectées (Smart TV de Samsung, LG, Sony et Panasonic), AppleTV et sur mobile, Web, consoles.

Des offres adaptées pour tous les publics

Parallèlement, DAZN propose une gamme complète d’abonnements pour répondre à tous les besoins :

L’abonnement Unlimited reste à 19,99 € par mois . Il inclut tous les matchs de la Ligue 1 McDonald’s, avec 8 matchs en direct et en exclusivité, ainsi qu’un match diffusé en décalé à minuit le soir même. En plus du football, il donne accès à une large offre sportive, incluant toute la Betclic ELITE, la PFL, les combats de boxe majeurs, l’UEFA Women’s Champions League et la Coupe du Monde des clubs de la FIFA.

Le Pass Fin de Saison proposé à 49 € permet de suivre l’intégralité de la Ligue 1 McDonald’s et de la Betclic ELITE jusqu’à la fin de la saison, avec tous les matchs disponibles en direct et à la demande.

