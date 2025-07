Le prize money distribué aux joueurs et joueuses a battu tous les records cette année à Wimbledon, dépassant les 53 millions de livres sterling, soit plus de 62 millions d’euros. Les deux vainqueurs des tableaux de simple masculin et féminin – Jannik Sinner et Iga Swiatek – ont empoché 3,5 millions d’euros chacun.

La quinzaine sur le gazon londonien vient de prendre fin ce dimanche. Avec une finale de haut vol entre l’Espagnol Carlos Alcaraz et l’Italien Jannik Sinner en cerise sur le gâteau. À l’inverse de leur affrontement sur la terre battue de Roland-Garros, c’est, cette fois, l’Italien qui a pris le meilleur sur l’Espagnol en quatre manches après avoir perdu la première (4-6, 6-4, 6-4, 6-4). Grâce ce succès, le numéro 1 mondial va empocher un très beau chèque de 3 millions de livres sterling, soit près de 3,5 millions d’euros.

Même jackpot pour Iga Swiatek. La Polonaise s’est montrée intraitable, samedi, face l’Américaine Amanda Anisimova, lui infligeant une humiliante double bulle (6-0, 6-0).

Les deux vainqueurs profitent d’un prize-money record cette année à Wimbledon. Le Grand Chelem londonien poursuit en effet sa montée en puissance sur le plan économique. Pour l’édition 2025, le prize money global atteint 53,5 millions de livres sterling, soit environ 62,75 millions d’euros. Une progression de 7 % par rapport à 2024, qui s’inscrit dans une trajectoire haussière amorcée depuis une décennie – la dotation ayant plus que doublé en dix ans.

Une hausse généralisée sur l’ensemble des tableaux

Cette revalorisation concerne l’ensemble des épreuves, du simple au double, chez les femmes comme chez les hommes. Les tableaux de simple, toujours les plus exposés médiatiquement, concentrent logiquement la plus grande part de l’enveloppe.

Depuis 2007, Wimbledon applique une politique de parité salariale entre les sexes. En 2025, les vainqueurs du simple masculin et du simple féminin ont donc remporté la somme de 3 millions de livres sterling. Une nette progression par rapport aux 2,7 M£ touchés en 2024 par Carlos Alcaraz et Barbora Krejcikova.

Les finalistes ne sont pas en reste, avec un gain porté à 1,52 M£, soit une hausse de 8,6 % par rapport à l’édition précédente. À noter : chaque tour du tournoi bénéficie d’un ajustement à la hausse, illustrant la volonté des organisateurs d’équilibrer la redistribution des revenus.

Wimbledon total prize money: £53.5 million that is a 7% increase vs last year and is double the figure awarded 10 years ago. pic.twitter.com/xIS82XNhGc — Michal Samulski (@MichalSamulski) June 12, 2025

Les paires gagnantes des deux tableaux de double – Kudermetova et Mertens chez les femmes, Cash et Glasspool chez les hommes – ont toutes les deux remporté la somme de 680 000 livres sterling.

Wimbledon, leader en récompense individuelle… mais pas en enveloppe globale

En matière de récompense individuelle, Wimbledon 2025 surpasse ses homologues du Grand Chelem :

Wimbledon : 3,5 M€

US Open 2024 : 3,11 M€

Open d’Australie 2025 : 3,02 M€

Roland-Garros 2025 : 2,55 M€

Cependant, l’US Open conserve le leadership en matière de dotation globale, avec 66 M€ distribués en 2024. Wimbledon, malgré sa progression, reste légèrement en retrait sur ce critère, devant toutefois Melbourne et Paris.

Une stratégie économique affirmée

Cette dynamique de croissance du prize money témoigne de l’ambition de Wimbledon de renforcer sa position sur le marché ultra-compétitif du sport business mondial. La hausse des dotations s’inscrit dans une logique de valorisation de l’événement auprès des athlètes, des partenaires commerciaux et des diffuseurs, tout en s’inscrivant dans une politique d’attractivité durable.

