PSG ou Chelsea ? La finale du Mondial des clubs sacrera, dimanche 13 juillet, le premier vainqueur de l’histoire. En jeu : un trophée futuriste en or 24 carats, cosigné par la FIFA et Tiffany & Co. Son prix ? 200 000 euros, rien que ça.

La Coupe du monde des clubs, nouvelle formule, s’apprête à sacrer le premier vainqueur de son histoire. Qui du Paris Saint-Germain ou des Blues de Chelsea aura cet honneur ? Réponse dimanche à partir de 21 heures, sur TF1 et DAZN. Cette grande finale se jouera au Metlife Stadium de New York qui peut accueillir jusqu’à 82 500 personnes. En plus de toucher le jackpot, l’équipe victorieuse sera récompensée par un trophée qui sort (vraiment) de l’ordinaire.

Cette coupe a été imaginée par la FIFA et réalisée en collaboration avec Tiffano & Co, un célèbre joaillier de luxe américain. Ce trophée, plaqué à l’or fin 24 carats, est estimé à 200 000 euros. Son design s’inspire de la sonde spatiale Voyager de la NASA. Il est d’ailleurs modulable : c’est-à-dire qu’il peut se transformer en bouclier ou adopter une forme orbitale. Comment le faire évoluer ? Grâce à la clé de déverrouillage qui sera remise dimanche à l’équipe gagnante.

« Statuette dorée prestigieuse et intemporelle »

« Innovante, inclusive et révolutionnaire, la nouvelle Coupe du Monde des Clubs de la FIFA à 32 équipes méritait un trophée à son image, a expliqué Gianni Infantino, président de la FIFA. Le résultat se présente sous la forme d’une statuette dorée, prestigieuse et intemporelle, qui symbolise l’avenir et s’inspire du passé. »

The trophy is here! ✨ Crafted in collaboration with @TiffanyAndCo, this trophy will be awarded for the first time to the winners of the inaugural #FIFACWC taking place next year.

Aux allures futuristes, cette coupe regorge de détails qui « mettent en valeur la grande histoire du football », précise l’instance mondiale. On peut y lire des gravures en 13 langues ainsi qu’en braille. L’occasion de rappeler « le caractère inclusif du football mondial », ajoute la FIFA. Le nom des 211 associations membres et des six confédérations, la position approximative des planètes le jour de la création de la FIFA (21 mai 1904) ainsi que la date du coup d’envoi de cette première édition de la Coupe du monde des clubs (15 juin 2025) sont également inscrits sur le trophée.

Sur le disque, on remarque aussi plusieurs éléments iconiques comme la carte du monde, les stades et les équipements. Un espace vierge a évidemment été laissé pour y inscrire les vainqueurs des 24 prochaines éditions à venir. Un court message est toutefois adressé au vainqueur : « l’histoire vous appartient ! ».

Exposée à la Trump Tower jusqu’à samedi

« Les équipes qui remporteront la compétition recevront une réplique – conforme à l’originale, que ce soit au niveau de sa conception ou de son échelle – agrémentée de gravures supplémentaires qui illustreront leur sacre », note encore la FIFA.

Avant d’arriver aux États-Unis en cours de compétition, ce trophée a parcouru le monde. Il est passé dans les villes des 32 clubs participants. Il a par exemple été aperçu en avril au Parc des Princes. L’œuvre d’art repose actuellement à la Trump Tower du président américain, où la FIFA vient d’installer un bureau. Elle y restera exposée jusqu’à samedi, veille de la finale.

Lorsque la coupe est arrivée à Manhattan, elle a été présentée au public new-yorkais en présence de Gianni Infantino, Eric Trump – homme d’affaires et fils du président – et la légende du foot Ronaldo. À noter que le chef d’État américain sera dans les tribunes du Metlif Stadium, dimanche.

