Après l’UFC Paris en septembre dernier, Black and White Burger se lance dans une nouvelle collab’ avec Khabib Nurmagomedov, star du MMA.

Cette nouvelle collaboration entre l’enseigne de restauration rapide premium, Black and White Burger – élue Meilleure franchise 2025 & Meilleure enseigne de burger 2025 – et un acteur clé du monde du sport de haut niveau, va non seulement permettre de séduire encore plus la nouvelle génération, mais aussi de booster le développement de l’enseigne et d’attirer de futurs candidats à la franchise.

Ibra Tsetchoev, alias IbraTV – co-fondateur de la franchise B&W Burger mais aussi fan de MMA et pratiquant lui-même – n’a pas fait appel à Khabib Nurmagomedov pour rien. En lançant avec lui un burger en édition limitée, en vente dès le 12 avril 2025, dans tous les restaurants B&W de France et de Belgique, B&W Burger démontre que l’enseigne de franchise food entend aussi incarner des valeurs fortes et les partager avec ses clients.

La déclaration