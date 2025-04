Padel – Le Bullpadel Show 06 revient pour une deuxième édition

Après une première édition réussie, le Bullpadel Show 06 revient les 20 et 21 juin 2025 dans le cadre unique de la Pinède de Juan-les-Pins. Ce show de Padel sur la Côte d’Azur s’annonce encore très attendu cette année, mêlant sport de très haut niveau, showbiz, engagement solidaire et ambiance festive.

L’année dernière, le pari de Robin Haziza et de son équipe avait été plus que réussi : les deux soirées avaient affiché complet avec 4 000 spectateurs rassemblés au bord de la Méditerranée, dont 220 VIP chaque soir. L’événement avait également brillé sur le plan digital, avec plus de 15 millions de personnes touchées via les réseaux sociaux, notamment Instagram, et une diffusion assurée en live et en replay par TV Monaco et Padel Time TV, disponibles dans plus de 50 pays à travers des plateformes telles que DAZN, Free, Sportstribal, Freeview ou Pluto TV.

Fort de ce succès, l’organisation revient avec un budget compris entre 400 000 et 500 000 euros, et un plateau sportif encore plus prestigieux. Le public pourra notamment admirer les performances de 4 joueurs du top 10 mondial de padel, à savoir Fede Chingotto, Paquito Navarro, Martin Di Nenno et Juan Tello. Cette année, des joueuses du top 10 mondial seront également de la partie, une grande première sur un événement de ce type en France, renforçant la dimension mixte et spectaculaire du show.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par BULLPADEL SHOW 06 (@bullpadelshow_06)

Autour de la piste, l’ambiance promet d’être à la fête avec la présence de nombreuses personnalités. Laure Boulleau et Ophélie Meunier feront office de capitaines d’équipe et animeront les rencontres avec énergie et convivialité. Côté invités, sont notamment annoncés Redouane Bougheraba et Jarry, parmi d’autres célébrités attendues qui viendront partager la piste et l’enthousiasme du public.

Une offre VIP premium pour vivre l’événement

Le lieu, quant à lui, reste l’un des atouts majeurs de l’événement. La mythique Pinède de Juan-les-Pins sera de nouveau aménagée pour accueillir près de 4 000 spectateurs, dans un décor naturel sublime face à la mer. L’espace VIP sera renforcé pour accueillir entre 280 et 300 invités chaque soir, avec des prestations haut de gamme. Deux formules sont proposées : le Carré Or à 150€ HT et le Podium Mer à 220€ HT. Ces offres donnent accès à des sièges premium, au Côté Lounge Club, à un open bar, à une restauration soignée et à une programmation musicale avec DJ pour prolonger l’expérience.

Au-delà de l’exhibition principale, deux temps forts viendront animer les journées. Le vendredi matin, le tournoi féminin « M Gallery Ladies Cup » réunira 40 femmes entrepreneures locales sur les cours, tandis que le samedi matin sera réservé au tournoi « Partenaires & Célébrités », qui rassemblera pas moins de 64 joueurs.

Partenaires locaux engagés & sponsors pour l’édition 2025 (non exhaustif)

L’événement s’appuie sur une mobilisation exceptionnelle des acteurs locaux. Le Département des Alpes-Maritimes, la Ville d’Antibes Juan-les-Pins, le Comité départemental de tennis des Alpes-Maritimes et BullPadel figurent parmi les partenaires principaux. À leurs côtés, de nombreux sponsors soutiennent cette deuxième édition, dont RM Mauritius, Casa Padel, M Gallery, Mercedes ByMyCar Côte d’Azur, 15Padel, La Padelerie, Le 1932, le groupe HUMAN Immobilier, ODDO BHF, AXA (agence Brun Mordelet), Lusotendas, Côté Lounge et bien sûr TV Monaco.

Robin Haziza, fondateur de Padel+Events, se dit fier de voir son événement s’installer durablement comme un moment phare de la scène sportive et événementielle azuréenne.