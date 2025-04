Dans un monde où la crise environnementale appelle des actions concrètes, l’industrie du sport outdoor se mobilise pour repenser ses pratiques. Outdoor Sports Valley (OSV) – fédération regroupant des acteurs majeurs du sport en plein air – lance l’Ordinary Project un programme inédit visant à repenser le sponsoring sportif et à renforcer l’impact des athlètes sur les enjeux environnementaux et sociétaux.

Un modèle qui fait sa mue ?

Traditionnellement, le sponsoring sportif se limitait à une deal classique : une marque finance un athlète en échange de visibilité. Aujourd’hui, OSV propose une approche plus engagée où les partenariats deviennent des leviers promouvant des valeurs écologiques et sociales. L’Athlete Academy, par exemple, ambitionne de former les athlètes à devenir des ambassadeurs du changement. Ce programme de 12 mois vise à les sensibiliser à leur empreinte environnementale et à leur donner les outils pour inspirer leurs communautés. En s’associant à des marques partageant ces valeurs, ces derniers boostent ainsi leurs messages en faveur de la durabilité.

L’Ordinary Project accompagne les athlètes et marques dans leur engagement

Plusieurs temps forts :

Un Bootcamp de lancement : un événement immersif de 3 jours pour poser les bases d’un sponsoring responsable et initier la collaboration entre athlètes et sponsors.

: un événement immersif de 3 jours pour poser les bases d’un sponsoring responsable et initier la collaboration entre athlètes et sponsors. Une valuation impact & plan d’action : des outils spécifiques mesurent l’impact de la pratique sportive des athlètes et identifier des pistes d’amélioration.

: des outils spécifiques mesurent l’impact de la pratique sportive des athlètes et identifier des pistes d’amélioration. Un programme de mentorat : chaque binôme sera suivi par des athlètes déjà impliqués et engagés dans la transition écologique et les enjeux sociaux.

: chaque binôme sera suivi par des athlètes déjà impliqués et engagés dans la transition écologique et les enjeux sociaux. Une plateforme digitale : mise à disposition de formations en ligne et d’outils pour enrichir leur discours et amplifier leur impact.

Lancement officiel à l’occasion de ChangeNOW 2025

Dans le cadre de son partenariat avec ChangeNOW – le sommet de l’innovation durable – OSV présentera en avant première l’Ordinary Project, le vendredi 25 avril, au Grand Palais de Paris, et animera un après-midi autour de l’engagement environnemental des athlètes.