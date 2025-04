Une récente étude menée par le site de comparaison de casinos, Compare.bet, a révélé les équipes de Formule 1 qui bénéficient des fans les plus fidèles, en se basant sur leur taux d’engagement sur Instagram. Ferrari domine le classement avec un taux d’engagement impressionnant de 1,06 %, suivie par Kick Sauber (0,73 %) et Williams (0,73 %).

Ferrari, reine de l’engagement

Avec plus de 17,8 millions d’abonnés sur Instagram, Ferrari se distingue par une communauté très active, générant un grand nombre de likes et de commentaires par publication. Malgré une deuxième place au championnat des constructeurs en 2024, l’équipe italienne continue de captiver l’attention pour la saison 2025. Ses pilotes brillent également : Charles Leclerc affiche un taux d’engagement de 7,15 %, tandis que Lewis Hamilton atteint 4,83 %.

Kick Sauber et Williams surprennent

Kick Sauber, malgré une dernière place au championnat 2024, se hisse à la deuxième position avec un taux d’engagement de 0,73 %. L’équipe, qui compte 2,7 millions d’abonnés sur Instagram et 12,6 millions de likes sur TikTok, a su séduire grâce à un contenu numérique de qualité. Le nouveau duo de pilotes pour 2025, Nico Hülkenberg (3,88 % d’engagement) et Gabriel Bortoleto, champion de F2 2024 avec un taux record de 12,46 %, promet un avenir radieux. Williams complète le podium avec un taux de 0,70 %. Bien que neuvième en 2024, l’équipe suscite l’enthousiasme pour 2025, notamment grâce à l’arrivée de Carlos Sainz (7,01 % d’engagement). Alex Albon, quant à lui, brille avec un taux de 8,23 %, signe d’une popularité croissante.

Quid des autres équipes ?

Aston Martin (0,49 %) et McLaren (0,46 %) suivent en quatrième et cinquième positions. McLaren, championne des constructeurs 2024, compte 14,5 millions d’abonnés, mais son engagement reste en deçà des attentes. Mercedes (0,34 %), Racing Bulls (0,33 %) et Red Bull Racing (0,27 %) déçoivent, malgré des bases de fans conséquentes. Alpine et Haas ferment la marche avec un taux de 0,26 % chacun.

Les pilotes les plus engageants

Côté pilotes, les rookies dominent. Gabriel Bortoleto (12,46 %), Liam Lawson (12,24 %) et Andrea Kimi Antonelli (10,38 %) occupent le haut du classement, reflétant leur popularité auprès des fans, notamment grâce à leur activité sur les réseaux sociaux et leurs performances en F2. Enfin, des stars comme Lando Norris (8,01 %) ou Max Verstappen (5,40 %) se retrouvent plus bas, tandis que Fernando Alonso (1,70 %) et Lance Stroll (2,45 %) ne suscitent que très peu d’engagements.