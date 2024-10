CANAL+ va diffuser quelques matchs du championnat de France de rugby féminin « Elite 1 »

Ce matin, la Fédération Française de Rugby (FFR) a annoncé un accord avec CANAL+ pour la diffusion de matchs du championnat féminin « Elite 1 ».

Pour rendre possible cet accord, la FFR a travaillé en amont avec la Ligue Nationale de Rugby (LNR) afin d’accorder certaines dates du calendrier du TOP 14 et de l’Elite 1 afin de proposer des dates identiques de matchs dans l’optique d’avoir une double programmation intéressante pour le diffuseur. L’occasion pour CANAL+, qui prend en charge les coûts de la diffusion du match féminin, de limiter certaines dépenses en s’inscrivant dans la continuité du match de TOP 14 et des présences de staffs et caméras notamment. Un bon moyen également pour les clubs qui accueilleront ces doubles confrontations d’avoir un public présent sur une plus longue durée et qui potentiellement consommera plus. Une bonne occasion surtout de faire monter l’exposition d’un championnat encore sous médiatisé.

« Nous diffuserons plusieurs rencontres du championnat Elite 1 en mettant tout le savoir-faire de CANAL+ au service d’une exposition maximale »

Dans le détail, plusieurs matchs du championnat de France de rugby féminin seront diffusés sur les antennes du Groupe CANAL+ cette saison. En attendant de savoir si la finale pourrait être diffusée, le premier match mis en avant sera ASM Romagnat / Stade Bordelais, le samedi 2 novembre à 16h45 sur CANAL+SPORT. Un match programmé juste après celui de l’ASM Clermont Auvergne

et l’Union Bordeaux-Bègles à 14h30.

« CANAL+ est le partenaire de tous les rugbys, et c’est avec une grande fierté que nous nous engageons en faveur du développement de l’Elite 1 féminine. Comme la Fédération Française de Rugby et la Ligue Nationale de Rugby, avec lesquelles nous entretenons des relations privilégiées, nous avons à cœur de promouvoir cette discipline. À partir du 2 novembre, nous diffuserons plusieurs rencontres du championnat Elite 1 en mettant tout le savoir-faire de CANAL+ au service d’une exposition maximale. Ces matches viendront enrichir notre programmation aux côtés des rencontres du TOP 14 et de la PRO D2, qui forment les piliers de notre offre sportive du week-end. » explique Maxime Saada, Président du directoire Groupe CANAL+, dans un communiqué.

« Cet accord avec la LNR et CANAL+ marque un tournant décisif pour l’exposition du championnat Elite 1 Féminine. En unissant nos forces, nous envoyons un signal fort à toutes les joueuses, aux supporters et au grand public : le rugby féminin est au cœur de notre projet et nous mettons le cap sur notre objectif de 100 000 licenciées ! » ajoute Florian Grill, Président de la FFR, réélu ce week-end à la tête de la fédération.

« A travers cette première diffusion qui aura lieu à l’ouverture de la semaine anniversaire de ses 40 ans, CANAL+ renforce son engagement auprès du rugby français et offre une médiatisation nouvelle à l’Elite 1 féminine. Le rugby dans son ensemble occupe une place importante dans l’offre CANAL+ depuis de nombreuses années, que ce soit à travers les retransmissions des matches, les émissions qui mettent en valeur les talents de ce sport, les documentaires, ou les contenus digitaux » explique un communiqué commun. « Le rugby est plus que jamais l’un des piliers du sport dans l’offre CANAL+ aux côtés de l’UEFA Champions League, de la Premier League, la Arkema Première Ligue, le Championnat du Monde de Formule 1, le Championnat du Monde de MotoGP, les plus grands tournois de golf du monde… »