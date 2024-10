Le maillot vert et rose de l’ASSE pour Octobre Rose

En plein octobre rose, l’AS Saint-Etienne jouera ce week-end avec maillot inédit pour rappeler l’importance de l’autopalpation et du dépistage du cancer du sein.

Tout ce qui est d’habitude blanc va devenir rose : sponsors, équipementier et même logo du club. Lors de la réception de Lens en Ligue 1 et de Dijon en D1 Akerma demain, joueurs et joueuses joueront avec ce maillot afin de porter « encore plus haut le message du mouvement Octobre Rose. »

Ces maillots portés seront revendus aux enchères à travers la fondation ASSE Cœur-Vert sur boutique en ligne du club dont les fonds seront reversés au Comité Loire de la Ligue contre le cancer. Les supporters pourront également, dès le samedi 19 octobre à 10h, acheter un maillot de joueur ou gardien vert et rose. Pour chacune des ventes d’un maillot, 5€ vont être donnés à la Ligue contre le cancer de la Loire.

Une belle initiative pour le club stéphanois.

