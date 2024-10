Asics mise sur l’humoriste Baptiste Lecaplain, un sportif du dimanche

La marque japonaise et la ville s’engagent pour changer les mentalités sur les « sportifs du dimanche » avec notamment l’humoriste Baptiste Lecaplain.

En octobre 2023, Asics et la ville de Paris annonçaient un partenariat de 2 ans « en faveur de la santé mentale des parisiens » et lançaient « Paris, bouge ton esprit ». La seconde étape de ce partenariat a lieu cette année et fait suite à une étude YouGov montrant que les parisiens sont de moins en moins actifs après 45 ans.

Pour améliorer cette statistique, la marque et Paris veulent mettre en avant les « Sportifs du dimanche ». Une expression péjorative et pourtant, ces personnes pratiquent une activité de manière régulière. Asics et Paris proposent donc une nouvelle définition du termes, méliorative : « personne qui pratique un sport de manière régulière, sans recherche de performance, mais dans le but de profiter des bienfaits physiques et mentaux de son activité. »

Asics compte ainsi sur sa bande de « sportifs du dimanche professionnels » dont l’humoriste Baptiste Lecaplain est le principal visage. « Il portera la voix des « sportifs du dimanche » sur l’ensemble de l’écosystème de l’Équipe » avec ce spot brand content.

Ainsi, lors de chaque dimanche du mois d’octobre et de novembre, aura lieu des séances de sport données gratuitement « par des professionnels de la santé physique et mentale ». Une cinquantaine de participants seront invités à devenir de vrai sportif du dimanche. Un studio photo accompagnera également chaque séance pour que chaque personne immortalise l’instant.

Plus de 4 000 parisiens ont été mobilisés depuis le lancement de l’opération « Paris, bouge ton esprit ».

