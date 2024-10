Merchandising – L’écurie Alpine F1 collabore avec New Era et les Spurs de San Antonio

A l’occasion du Grand Prix de Formule 1 d’Austin dans le Texas disputée ce week-end, BWT Alpine F1 s’associe aux San Antonio Spurs pour dévoiler une collection de vêtements en co-branding avec la marque New Era.

Partenaire des deux équipes, New Era lance la collection spéciale Austin Race composée de trois casquettes, d’une veste (bombers) en satin et de maillots avec numéros des pilotes Pierre Gasly et Esteban Ocon.

Reste à savoir si le français Victor Wembanyama, joueur NBA des San Antonio Spurs, viendra rendre visite à Alpine ce week-end.

« Nous sommes ravis de collaborer avec les San Antonio Spurs et New Era pour lancer cette collection capsule en édition spéciale avant le retour de BWT Alpine Formula One Team à Austin pour le Grand Prix des États-Unis, qui coïncide également avec le Mondial de l’automobile de Paris 2024 », explique Oliver Oakes, directeur de l’équipe BWT Alpine Formula One Team. « Courir au Texas est toujours une expérience incroyable et le faire en faisant équipe avec l’une des meilleures organisations sportives de l’État rend l’expérience encore plus spéciale. ».

Une collaboration qui est bien évidemment soutenue par la production de nombreux contenus comme cette vidéo tournée façon vieille caméra.

195€ la veste Alpine F1 x Spurs de New Era

Dans cette collection « BWT Alpine Formule One Team x Spurs Sports & Entertainement x New Era Cap », on retrouve ainsi une veste style bombers vendue 195€, une casquette avec un détail bleu, blanc, rouge sur le liseré de la visière à 60€, un bob à 65€ et un maillot style football américain coûtant 75€.

L’écurie fait donc le plein de collaborations lors de ce GP puisqu’en plus de créer des vêtements lifestyle, les pilotes vont courir dans une voiture Indiana Jones !

