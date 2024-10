Emirates dévoile un avion A380 aux couleurs de la NBA

À l’approche du lancement de la saison 2024-202 de la NBA dont Emirates est le partenaire aérien officiel, la compagnie dévoile un avion custom, un classique des activations marketing sur ce secteur qui produit toujours son petit effet.

Ça, c’est une activation qui ne va pas passer inaperçu. La compagnie aérienne émiratie est partenaire de la NBA depuis janvier 2024 et partenaire titre de la NBA Cup (Emirates NBA Cup).

4 avions NBA pour Emirates

Pour célébrer cette nouvelle saison, Emirates a personnalisé 4 avions A380 Airbus d’un bleu roi, avec le logo de la NBA. Un custom qui « a pris 24 jours, y compris les processus de décapage, de peinture et d’application de graphiques » aux équipes de « Emirates Engineering Aircraft Appearance Centre ».

Et comme Emirates ne fait pas les choses à moitié, du 1er novembre au 17 décembre, date de la Emirates NBA Cup, les clients auront droit à des produits et services inspirés de la NBA à bord sur les vols à destination et en provenance de 14 points aux États-Unis et au Canada. Des appuie-têtes co-brandés, des sous-verres de boissons spéciaux conçus et certains matchs de la NBA Cup d’Emirates seront même diffusé en direct depuis l’avion.

Les clients VIP de la compagnie pourront aussi profiter d’un menu sur le thème de la NBA dans les salons Emirates des aéroports de New York, San Francisco, Los Angeles, Boston et Dubaï. La boutique Emirates mettra même en vente des modèles miniatures de ces A380 NBA, son prix n’a pas encore été divulgué.

À lire aussi