Stage – Chef de Projet Sport & Gaming (H/F) – Seven

Seven est une agence créative 360° spécialisée dans le sport, le gaming et la musique. Seven est la filiale française du groupe YouFirst & Gersh, leader mondial de l’entertainment.

Nous accompagnons les marques dans la définition et le déploiement de leur stratégie de communication au sein de ces univers passions particulièrement complexes.

Missions

> Participation à l’élaboration des stratégies activation pour les clients de l’agence, dans les univers du Sport & Gaming

> Contribution au pilotage opérationnel des campagnes au quotidien

> Mise en place et coordination des activations (campagnes promotionnelles, production de contenus, opérations terrain), en lien avec l’ensemble des parties prenantes : ayants droit, prestataires, partenaires et équipes internes

> Appui au suivi opérationnel des campagnes : collecte des résultats, analyse des performances (audiences, engagement, retombées média) et préparation de bilans pour les clients

> Veille stratégique des marchés Sport & Gaming

Ton profil

> Formation Bac +4/5 Ecole de Commerce, de communication ou universités

> Très bonne connaissance de l’écosystème sport et gaming

> Excellent relationnel, autonome, réactif, curieux, persévérant et sens des objectifs

> Une spécialisation acquise durant ton parcours scolaire et/ou une première expérience (professionnelle ou bénévole) dans les domaines du Sport/Gaming serait un plus

> Très bon niveau de communication à l’oral et à l’écrit en interne et externe

> Maitrise des outils Pack Office et Apple

Infos pratiques

> Candidatures : CV + mail de motivation synthétique à : margaux.castel@agence-seven.fr

> Adresse : 35 Rue du Louvre, 75002 Paris

> Stage de 6 mois temps plein (pas d’alternance)

> Rémunération légale / Indemnité de transport à hauteur de 50%