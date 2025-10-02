Offre Emploi : Attaché de Direction Bilingue (H/F) – Fédération Française de Ski

La Fédération française de ski (FFS), association en charge de la pratique du ski et de ses activités assimilées, fédération délégataire regroupant 800 clubs et 17 Comités de ski, recherche un(e) attaché(e) de direction bilingue.

Principales missions

Pilier administratif et organisationnel, vous épaulez le Président et le Directeur Général au quotidien et dans la mise en œuvre des stratégies fédérales.

Vous êtes un point de contact fiable et contribuez au besoin d’une organisation fluide et d’une coordination sans faille.

Ce poste implique un lien avec l’ensemble des services internes de la Fédération, avec ses structures déconcentrées et ses partenaires, mais également avec les services de l’Etat, les instances sportives nationales et internationales et les collectivités territoriales.

Autonome, rigoureux(se) et réactif(ve), vous êtes capable de comprendre rapidement les enjeux des dossiers, identifier les parties prenantes et mesurer les moyens à mobiliser pour en assurer efficacement la gestion administrative et le suivi.

Vous êtes capable de préparer des dossiers complexes ou sensibles en autonomie et d’en suivre l’évolution avec des interlocuteurs identifiés.

Votre adaptabilité vous permet d’échanger aisément avec des interlocuteurs très variés.

Vous aurez notamment en charge

Le suivi des dossiers internes et externes relevant de la présidence et de la direction générale

La gestion des correspondances, des agendas, des réunions, des comptes rendus, des relances

La réalisation et la gestion de documents/dossiers internes (notamment documents préparatoires aux réunions, sur PPT ou autres logiciels de présentation)

La réalisation et la gestion dématérialisée de documents/dossiers externes (documents de présentations, dossiers administratifs officiels, sur PPT ou autres logiciels de présentation ou via des plateformes numériques)

La participation à l’organisation d’évènements internes

Profils requis

Bac +3/+4 domaine administratif

Expérience significative dans ce type de fonctions

Bilingue français / anglais (interactions régulières en anglais)

Maîtrise impérative des outils bureautiques (Suite office et outils collaboratifs)

Force de propositions, et doté(e) d’un sens de l’anticipation

Très bonnes capacités rédactionnelles indispensables

Sens de la confidentialité, esprit d’équipe et sens de la diplomatie

Connaissance de l’univers du sport et idéalement du ski fortement appréciée

Conditions

CDI à temps plein (80% envisageable)

Statut et rémunération selon profil et expérience

Fourchette rémunération : de 38000 à 43000 € annuels sur 13 mois

Basé au siège de la FFS à Annecy Meythet

Poste à pourvoir immédiatement

Contact candidature : Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à Nicole MARTINS : nmartins@ffs.fr, avant le 15 octobre 2025.