Netflix prépare un jeu de football pour la Coupe du monde 2026, développé avec la FIFA, afin d’accélérer sa stratégie dans le gaming.

Netflix compte bien profiter de la Coupe du monde 2026 pour accélérer sur un nouveau terrain : celui du jeu vidéo. Le géant du streaming a annoncé le lancement d’un jeu de simulation de football développé par Delphi Interactive, en partenariat avec la FIFA. Le titre est attendu à temps pour le Mondial 2026, organisé aux États-Unis, au Canada et au Mexique à partir de juin.

FIFA révolutionne le jeu. Préparez-vous pour une simulation de football totalement réinventée, développée par Delphi Interactive en exclusivité sur Netflix Games cet été — juste à temps pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™. pic.twitter.com/sy8AbTQXB8 — ǝɔuɐɹℲ xᴉlɟʇǝN (@NetflixFR) December 17, 2025

Avec ce projet, Netflix poursuit sa stratégie de diversification au-delà du streaming vidéo. Depuis plusieurs mois, la plateforme multiplie les initiatives dans le gaming, avec une ambition claire : transformer son écosystème en une offre de divertissement globale. Ce jeu de football viendra enrichir un catalogue encore en construction, pensé pour être accessible directement depuis les téléviseurs, avec des smartphones utilisés comme manettes.

Capitaliser sur un événement planétaire

Cette annonce intervient dans un contexte plus large d’investissements massifs. Netflix étudie notamment le rachat de plusieurs actifs de Warner Bros. Discovery, dont ses studios de jeux vidéo, réputés pour des licences comme Mortal Kombat, Batman Arkham ou Hogwarts Legacy. Une opération qui permettrait au groupe d’accéder au marché très lucratif des jeux à gros budget, après des débuts encore hésitants dans le secteur.

En s’associant à la FIFA et en capitalisant sur l’événement sportif le plus suivi au monde, Netflix espère trouver un point d’entrée grand public pour imposer ses ambitions dans le gaming interactif.

