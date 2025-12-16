À trois mois de son arrivée en Formule 1, Audi lève le voile sur l’identité officielle de son écurie, son sponsor titre et son logo. Une étape clé dans son projet F1.

Audi accélère son entrée en Formule 1. Ce lundi 15 décembre, le constructeur allemand a officiellement dévoilé le nom complet et le logo de son écurie, qui fera ses débuts sur la grille en 2026. L’équipe s’appellera Audi Revolut F1 Team, confirmant le rôle central de la fintech britannique comme sponsor titre du projet.

Déjà annoncée cet été, l’arrivée de Revolut s’inscrit dans une stratégie claire : associer l’image premium et technologique d’Audi à une marque globale, digitale et tournée vers les nouvelles générations. Le logo présenté intègre les quatre anneaux emblématiques du constructeur ainsi que le nom du partenaire, symbolisant cette alliance industrielle et marketing.

Pour Audi, cette annonce marque un tournant structurant. « Aujourd’hui, notre projet se dote de son identité officielle », explique Jonathan Wheatley, directeur de l’écurie.

« Le nom Audi Revolut F1 Team symbolise la force combinée de nos équipes en Allemagne, au Royaume-Uni et en Suisse, ainsi que de nos partenaires. »

Une manière de poser les bases d’un projet international, pensé bien au-delà de la simple performance sportive.

La livrée dévoilée le 20 janvier

La révélation de la livrée et des couleurs officielles est programmée le 20 janvier à Berlin, avant une ouverture au public le lendemain. Le premier roulage collectif est prévu fin janvier à Barcelone, lors du shakedown hivernal. Des étapes clés dans la montée en puissance de l’écurie, qui remplacera définitivement Sauber, racheté par Audi en 2022.

Présente en F1 depuis plus de trente ans, la structure suisse change ainsi de dimension. Audi entrera officiellement dans la discipline avec ses propres moteurs, profitant du nouveau règlement technique de 2026. Un pari stratégique majeur pour le groupe allemand, qui voit la Formule 1 comme une vitrine mondiale pour son savoir-faire technologique, son électrification et son ambition sportive à long terme.

