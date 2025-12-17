Sport, droits TV et documentaires : Canal+ présente sa feuille de route pour 2026 avec notamment une série documentaire consacrée à Michel Platini

À l’occasion d’une soirée événement organisée à l’Olympia, Canal+ a levé le voile sur ses projets pour les prochaines années. Devant les médias, la chaîne cryptée a largement mis en avant le sport, pilier historique de son identité. Entre retransmissions majeures et productions originales, Canal+ entend proposer à ses abonnés une offre toujours plus riche et diversifiée.

Cinéma, séries, humour… tous les univers étaient représentés lors de cette soirée baptisée « The Original + », mais le sport a clairement conservé une place centrale. La stratégie du groupe n’évolue pas : Canal+ continue de miser sur les grandes compétitions européennes de football, dont les droits ont été prolongés jusqu’en 2031, mais aussi sur le rugby et les sports mécaniques. À cela s’ajoute une ambition éditoriale forte autour de documentaires consacrés aux grandes figures du sport, d’hier comme d’aujourd’hui.

Une série documentaire événement consacrée à Michel Platini

Entre les apparitions de Jamel Debbouze, qui célébrera les 20 ans du Jamel Comedy Club, Pierre Niney, prochainement à l’affiche d’un film Canal+ Studio, Kad Merad pour la suite de Baron Noir, Tahar Rahim, Florence Foresti, Vincent Lindon, ou encore Ted Sarandos, co-PDG de Netflix, la véritable star de la soirée fut Michel Platini.

Très discret ces dernières années, le triple Ballon d’or est monté sur scène pour présenter la série documentaire « Platini », qui retracera son parcours de footballeur, de dirigeant et sa vision du football. « Le football a toujours été ma passion. À travers ce film, je veux transmettre cette passion, faire comprendre aux téléspectateurs ce que ce sport a représenté pour moi », a-t-il expliqué. Michel Platini a également tenu à rappeler le rôle central de Canal+ dans son parcours.

« J’ai travaillé quinze ans pour Canal+. J’y ai commenté beaucoup de matchs. Je n’oublierai jamais l’importance de Canal+ pour le sport français. La chaîne a été un véritable accélérateur, aussi bien pour les joueurs que pour les dirigeants », Michel Platini

S’il signe là un retour médiatique remarqué, l’ancien numéro 10 des Bleus ne se projette pas pour autant dans un retour institutionnel : « Revenir dans le football, pourquoi pas, mais à condition de trouver la bonne idée. J’ai toujours ce rêve de donner davantage de pouvoir aux footballeurs au sein des institutions. »

Les Coupes d’Europe prolongées, la CAN en vitrine sur Canal+ Afrique

Privée de la Ligue 1 depuis plusieurs saisons, la chaîne historique du championnat de France a renforcé son positionnement autour des Coupes d’Europe. Un choix assumé malgré le coût élevé des droits, et confirmé par la prolongation des compétitions européennes (Ligue des champions, Ligue Europa et Ligue Europa Conférence) jusqu’en 2031. Une décision saluée comme une « fierté » par Maxime Saada, président du directoire de Canal+.

Dans les prochains jours, la Coupe d’Afrique des nations (CAN), premier grand événement sportif de l’année, sera également diffusée sur Canal+ Sport Afrique. Le groupe mobilisera de nombreuses équipes sur place, notamment au Maroc, et proposera une programmation enrichie avec des émissions en plateau tout au long de la compétition.

Fort de plus de 40 millions d’abonnés dans le monde, le groupe Canal+ entend renforcer encore sa présence sur le continent africain.

Canal+ souhaite également se distinguer par le choix de ses consultants, misant sur des personnalités fortes comme Samir Nasri ou Gaëtane Thiney. « Ce que nous voulons, ce sont des consultants et des consultantes engagés, avec de la personnalité », souligne Hervé Mathoux, présentateur du Canal Football Club depuis 2008.

« Je ne me considère pas comme quelqu’un de la presse. Ce qui est important, c’est de ne pas faire de langue de bois et d’assumer ses convictions », Samir Nasri, ancien footballeur et consultant football sur Canal+

Le rugby et les sports mécaniques comme autres locomotives

Aux côtés du football, le rugby avec le Top 14 demeure une autre grande force de la chaîne. En attendant la Coupe du monde 2027, et dans le contexte très attendu du retour d’Antoine Dupont en équipe de France, Canal+ a annoncé la diffusion d’un documentaire événement consacré à Romain Ntamack, prévue le 21 janvier.

Les sports mécaniques occupent également une place de choix. En Formule 1, l’année 2025 s’est conclue par des audiences records, avec plus de 2 millions de téléspectateurs pour le dernier Grand Prix de la saison. En MotoGP, le Grand Prix de France, marqué par la victoire de Johann Zarco, a réuni plus d’un million de téléspectateurs sur la chaîne cryptée. Si les audiences restent en partie liées aux performances des pilotes français, Canal+ se félicite d’une année historique. La révolution réglementaire attendue en F1 en 2026 pourrait rebattre les cartes et offrir de nouvelles opportunités tricolores.

« J’espère pouvoir faire retentir une deuxième fois la Marseillaise dès la saison prochaine », confie Pierre Gasly, pilote Alpine

CAN, Ligue des champions, Premier League, Top 14, Formule 1, MotoGP, WRC, golf… En 2026, le sport restera plus que jamais au cœur de l’ADN de Canal+, qui continue de se positionner comme un acteur majeur du paysage audiovisuel sportif, entre grands événements, éditorialisation forte et productions originales.