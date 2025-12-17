Isack Hadjar lance « IH6 », sa première collection de vêtements à son nom. Une initiative business qui illustre la volonté du pilote français de diversifier ses revenus au-delà de la piste.

Isack Hadjar ne se contente plus de briller sur les circuits. Le pilote français, qui évoluera chez Red Bull la saison prochaine, vient de dévoiler sa toute première collection de vêtements à son nom, « IH6 ». Annoncée directement sur ses réseaux sociaux, cette ligne de merchandising marque une nouvelle étape dans la construction de sa marque personnelle.

La collection s’articule autour de trois univers distincts : Classic, Fun et High School, avec l’ambition de toucher une communauté jeune et engagée, bien au-delà des seuls fans de Formule 1. Côté prix, le positionnement reste accessible pour un pilote du paddock : 40 euros la casquette, t-shirts à partir de 39 euros, et sweats à 99 euros. À cela s’ajoutent des objets plus premium, comme des casques miniatures de Formule 1 dédicacés, proposés à 120 euros en version 1/4 et jusqu’à 320 euros pour un modèle 1/2.

« J’ai seulement commencé à gagner ma vie cette année »

Derrière cette opération, un message clair : Hadjar cherche à diversifier ses sources de revenus dans un sport où l’économie reste profondément inégale. Invité récemment dans l’émission Zack en roue libre, le pilote a levé le voile sur les réalités financières du sport automobile. « J’ai seulement commencé à gagner ma vie cette année, en F1 », a-t-il reconnu, rappelant que les catégories comme la F3 ou la F2 reposent sur un modèle où les pilotes doivent financer eux-mêmes leurs saisons.

»En F2, je ne gagnais pas ma vie, ça n’a commencé qu’avec la F1. » Isack revient sur le moment où l’argent a commencé à rentrer. pic.twitter.com/Y1GP54htGw — ZackNaniTV (@ZackNaniTV) December 15, 2025

Avant son arrivée en Formule 1, Hadjar a pu compter sur le soutien de sa famille et de l’académie Red Bull pour survivre financièrement dans un système qu’il qualifie de « sans répit ». Dans ce contexte, le lancement d’une collection personnelle apparaît autant comme une opportunité marketing que comme une nécessité économique.

À l’image d’autres pilotes avant lui, Isack Hadjar commence ainsi à transformer sa notoriété sportive en actif commercial. Une stratégie de plus en plus incontournable pour les talents émergents du sport automobile.

