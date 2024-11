DAZN France fait appel à l’agence Kop

Cette semaine, l’agence Kop spécialisée dans la production de contenus « pour la gen Z » a annoncé la signature d’un partenariat avec DAZN.

Dans le cadre de cet accord, Kop réalise des contenus publiés sur les plateforme de DAZN France, notamment autour de la Ligue 1 McDonald’s. La plateforme Kop Football, qui rassemble 215 000 abonnés, est également utilisé pour du brand content.

« Notre manière de consommer le sport a totalement évolué : les spectateurs passent de plus en plus de temps devant leurs écrans de téléphone avant même de suivre les événements en direct. Avec DAZN, nous allons pouvoir exploiter tout le potentiel de cette nouvelle réalité en offrant des contenus qui captivent et engagent. Notre technologie de production boostée par l’IA et la data, combinée à notre expérience dans le développement de formats adaptés, nous permet de répondre aux attentes d’une audience jeune et connectée » commente Édouard Desmettre, fondateur de Kop, dans un communiqué.