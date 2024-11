Quand le Genoa FC fait appel à la légende de la WWE « The Undertaker » pour son troisième maillot

Dévoilé il y a deux semaines, le nouveau maillot third du Genoa a reçu un nouveau coup de projecteur avec la légende américaine du catch The Undertaker.

Ça, c’est inattendu. Pour accompagner la sortie de son troisième maillot et marquer le coup, Genoa a collaboré avec The Undertaker. Considéré comme l’un des meilleurs catcheurs WWE, la montagne de 2m08 et de 136kg, Mark William Calaway de son vrai nom, est donc le visage choisi par le club italien pour faire la promotion de cette nouvelle tunique conçue par l’équipementier Kappa. Rien que sur Instagram, l’Undertaker représente 5 millions d’abonnés, plus de 5 fois la communauté du club italien.

Intitulé « The Golden Dark Side of Genoa » (« Le côté obscur et doré de Genoa »), le maillot est, comme son nom l’indique, tout noir avec des détails dorés.

Confectionné par Kappa, équipementier du club, le maillot est vendu 85€ pour la version supporter et 120€ pour la version joueur. En plus d’avoir fait appel à The Undertaker, le Genoa a aussi publié il y a plusieurs jours un clip de la chanson « GENOVARABE » avec plusieurs rappeurs italiens.

The Ǥøłđɇn̷ Dark side of Genoa ✨ ✍️ Noi non siamo come nessun altro. Fuori ora la nostra nuova terza maglia https://t.co/8XawveRuxg pic.twitter.com/I8EvikOCpb — Genoa CFC (@GenoaCFC) October 29, 2024

Actuel 17e de Serie A, le club avait fait parler de lui il y quelques jours avec la signature d’un certain Mario Balotelli.

Ce n’est pas la première fois que le club italien travaille avec une star extérieure au football pour révéler l’un de ses maillots. La saison passée, c’est la chanteuse britannique Rita Ora qui posait avec le maillot third du club.

