Quand la Juventus et adidas collaborent avec… la NASA !

À travers son équipementier adidas, la Juventus a sorti un collection lifestyle où le blanc et noir du club italien côtoient le logo de la National Aeronautics and Space Administration (NASA).

Et si le foot se jouait dans l’espace… Samedi dernier, lors du derby de Turin entre la Juventus et le Torino, les joueurs bianconeri sont entrés sur la pelouse avec un bomber noir. Sur la manche gauche de celui-ci, le drapeau des États-Unis et de l’Italie, tandis que le logo de la Nasa est visible sur le dos de la veste.

A l’Allianz Stadium ce samedi, les spectateurs ont pu apercevoir un astronaute venu animer l’avant match (message « let the stars guide us ») et par la même occasion faire connaître la collection à tous les supporters. Un astronaute également visible à l’arrivée des joueurs au stade. (La dernière fois que nous avons aperçu un astronaute dans un stade, c’était en 2013 pour une opération d’ambush de la marque AXE autour d’un match de l’Equipe de France).

Ce bomber vendu au prix de 200 euros est en réalité réversible, noir d’un côté, blanc de l’autre s’inspirant « des faces claires et sombres de la lune » pour offrir « deux des looks distinctifs inspirés des voyages spatiaux » explique adidas.

La collection est complétée par un t-shirt (50€), un maillot de foot Juventus x NASA (120€), et un ensemble de jogging, avec un hoodie (70€) et un bas (60€). Sur chacun des produits est affichés le logo de la NASA, ajouté de manière réfléchissante pour qu’il soit visible lorsqu’il fait sombre.

Une collaboration qui donne évidemment naissance à quelques contenus venus de l’espace !

En 2020-2021, le club du Stade Toulousain était allé encore plus loin sur la thématique spatiale avec la confection d’un maillot de match conçu en association avec l’ESA et l’astronaute Thomas Pesquet !

